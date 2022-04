Tại showbiz Hàn, có nhiều mỹ nhân cưới chồng đại gia nhưng không phải ai cũng có được cuộc sống hạnh phúc. Nữ diễn viên Cheongdamdong Scandal - Choi Jung Yoon cũng phải cay đắng bước ra khỏi cuộc hôn nhân 10 năm với Yoon Tae Joon - con trai của cựu Phó chủ tịch tập đoàn E-Land.



Trong chương trình Park Won Suk's Let’s Live Together phát sóng ngày 13/4, nữ diễn viên đã lần đầu trải lòng về việc ly hôn. Theo đó, vợ chồng cô kết hôn vào năm 2011, chính thức ly hôn vào năm 2021 nhưng thực ra đã ly thân từ nhiều năm trước. Thậm chí cô và con gái đã chuyển ra ở riêng từ năm 2020.

Đây là lần đầu tiên Choi Jung Yoon trải lòng về cuộc hôn nhân tan vỡ

Cảm xúc của con gái nhỏ chính là điều khiến Choi Jung Yoon nặng lòng nhất trong cuộc ly hôn này. Nữ diễn viên bộc bạch rằng con gái vẫn thường xuyên hỏi "Khi nào cha về?" hoặc "Vì sao cha không sống cùng chúng ta?". Khi con gái nhỏ hơn, mỹ nhân Cheongdamdong Scandal nói dối con rằng cha rất bận rộn nhưng giờ đây cô đã mở lòng và nói cho con sự thật. "Nếu chỉ có 2 người thì chúng tôi đã ly hôn sớm hơn", nữ diễn viên tiết lộ trên sóng truyền hình.

Choi Jung Yoon tiết lộ 1 trong những lý do khiến cô quyết định ly hôn và rời khỏi hào môn là do chồng quá bận rộn, không thể phụ cô chăm con. Tuy nhiên khi tâm sự với chồng đại gia, cô không những không được thông cảm, mà còn bị trách cứ ngược lại rằng chỉ sinh con và chăm con còn làm không xong. Lý do này của người chồng khiến công chúng không khỏi phẫn nộ vì quá đà, mang tính miệt thị và coi thường phụ nữ.

Nữ diễn viên muốn ly hôn từ lâu nhưng con gái nhỏ là điều khiến cô nặng lòng nhất

"Tôi thay đổi suy nghĩ 12 lần khi nghĩ đến chuyện ly hôn. Có nên ly hôn không khi con cần cha, rồi tại sao con bé phải chịu đựng những tổn thương do người lớn gây ra. Tôi đã thuê luật sư để giành quyền nuôi con nhưng thất bại. Cuối cùng luật sư khuyên tôi nói chuyện và khóc với chồng cũ. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận cùng nhau chăm sóc con gái" - Choi Jung Yoon chua xót.

Sau khi ly hôn, song song với việc đóng phim, Choi Jung Yoon còn đăng ký làm nhân viên kinh doanh bất động sản nhưng không được tuyển. Nữ diễn viên sinh năm 1977, từng là thành viên nhóm Eagle Five trước khi chuyển hướng đóng phim. Năm 2011, cô kết hôn với Yoon Tae Joon - con trai của cựu Phó chủ tịch tập đoàn E-Land. Năm 2016, Choi Jung Yoon sinh con gái đầu lòng nhưng cặp vợ chồng đã nhanh chóng rạn nứt và chính thức ly hôn vào tháng 10/2021.

Ở tuổi 45, Choi Jung Yoon làm mẹ đơn thân của cô con gái nhỏ





Nguồn: Newsis

