Bi kịch mỹ nhân lấy con trai bà trùm showbiz: 6 năm chưa một lần có đám cưới

Tôn Di sinh năm 1993, là một trong những "Tiểu hoa đán" triển vọng nhất thế hệ 9X. Cô sở hữu nhan sắc mong manh, trong trẻo cùng đôi mắt to tròn đầy cảm xúc.

Với chiều cao 1m70 chuẩn siêu mẫu, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn, được "đo ni đóng giày" cho những vai diễn bi thương, lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả qua các tác phẩm : Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Lương sinh liệu đôi ta có thể ngừng đau thương...

''Tiểu hoa đán'' triển vọng, ''nữ hoàng phim bi'' với kỷ lục rating

Không chỉ có nhan sắc, Tôn Di còn là nghệ sĩ đa tài. Cô bắt đầu học đàn từ năm 8 tuổi và đạt đến cấp cao nhất (cấp 10) môn Piano điện tử và Dương cầm khi mới 12 tuổi. Tài năng diễn xuất của cô sớm được quốc tế công nhận với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Thượng Hải lần thứ 19 và LHP Quốc tế Tokyo lần thứ 28.

Đặc biệt, bộ phim Bởi vì được gặp em do cô đóng chính đạt rating trung bình 1,93% trên đài Hồ Nam. Đây là thành tích "vô tiền khoáng hậu" đối với lứa diễn viên 9X thời điểm đó, đưa Tôn Di lên ngôi vị "Nữ hoàng rating" trẻ tuổi nhất Cbiz.

Giữa lúc sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ nhất (năm 2015), Tôn Di gặp Đổng Tử Kiện - nam diễn viên kiêm nhà sản xuất bằng tuổi tại LHP Tokyo. Trúng "tiếng sét ái tình", Đổng Tử Kiện quyết tâm theo đuổi mỹ nhân họ Tôn.

Năm 2017, khi mới 24 tuổi Tôn Di khiến cả làng giải trí ngỡ ngàng khi thông báo kết hôn và sinh con gái đầu lòng. Chồng cô không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là con trai duy nhất của Vương Kinh Hoa, người phụ nữ quyền lực số 1 giới giải trí Trung Quốc, người từng lăng xê thành công Phạm Băng Băng , Lý Băng Băng và Châu Tấn.

6 năm chưa một lần được mặc váy cưới

Trong khoảng thời gian bên nhau, Tôn Di và Đổng Tử Kiện kín tiếng về đời tư. Dù bước chân vào gia đình có quyền lực của showbiz, Tôn Di lại phải chịu đựng một cuộc sống làm dâu không màu hồng. Xuất thân từ gia đình lao động bình thường, cô bị mẹ chồng coi thường và cho rằng muốn "dựa hơi" gia tộc họ Đổng để thăng tiến. Có nguồn tin cho biết, bà Vương Kinh Hoa từng đưa ra con số hàng trăm triệu NDT để yêu cầu Tôn Di rời xa con trai mình nhưng cô không đồng ý. Chỉ đến khi Tôn Di mang thai vào năm 2017, bà mới buộc phải chấp nhận con dâu trên giấy tờ nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

6 năm chung sống, có với nhau một cô con gái, nhưng Tôn Di chưa từng có lễ cưới chính thức. Tôn Di từng rơi nước mắt trên sóng truyền hình khi chia sẻ về việc bị dư luận mỉa mai là "dựa hơi" nhà chồng để thăng tiến. Cô khẳng định mọi dự án mình có đều do bản thân nỗ lực, nhưng thực tế nghiệt ngã cho thấy sau khi kết hôn, cái tên Tôn Di dần mờ nhạt, thậm chí bị lãng quên dưới danh xưng "vợ Đổng Tử Kiện".

Tháng 8/2022, showbiz Trung Quốc chấn động trước thông tin nữ diễn viên Tôn Di xác nhận ly hôn với tài tử Đổng Tử Kiện. Trên trang cá nhân, "mỹ nhân phim bi" để lại dòng trạng thái đầy tiếc nuối: "Trước đây, em thường chúc phúc cho chúng ta, sau này em chúc phúc cho riêng anh và em". Về phía chồng cũ, anh cho biết cả hai đều ổn sau khi ly hôn.

Dù tuyên bố kết thúc trong hòa bình và cùng nuôi dưỡng con gái, nhưng thực tế cho thấy cặp đôi ly thân thời gian dài trước khi chính thức ra tòa. Đáng nói hơn, dù đã có 6 năm danh nghĩa vợ chồng, Tôn Di vẫn ra đi mà chưa một lần được mặc váy cưới chính thức.

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự đổ vỡ được cho là mâu thuẫn trong quan điểm sống. Tôn Di thừa nhận cô gặp trở ngại tâm lý và mệt mỏi khi liên tục bị gia đình chồng hối thúc sinh con thứ hai ngay khi vừa mới quay lại phim trường. Sau ly hôn, Tôn Di quyết định vẫn sống chung nhà với Đồng Tử Kiện vì không muốn con gái bị ảnh hưởng tâm lý vì chuyện chia tay của bố mẹ.

Trong khi Đổng Tử Kiện ngày càng thăng hoa, sở hữu khối tài sản khổng lồ và danh tiếng ổn định, thì Tôn Di gần như mất trắng vị thế cũ. Những dự án phim gần đây của cô đều thất bại, thù lao sụt giảm nghiêm trọng. Thậm chí trong "Above the Embers", giọng cô bị chê "như AI lồng tiếng", thù lao thấp hơn cả nam phụ bước ra từ chương trình thực tế. Người đẹp bị mỉa mai là "ngôi sao hết thời" chỉ được nhớ đến với danh xưng "vợ cũ của thái tử".

Mới đây, màn tái xuất rực rỡ của cô tại Đạp gió 2026 thu hút sự quan tâm của công chúng. Với đôi chân dài "cực phẩm" và ca khúc Why Why Why, Tôn Di khẳng định hình ảnh một người phụ nữ độc lập. Dù phần thể hiện đầu tiên gây tranh cãi vì giọng hát còn yếu, Tôn Di vẫn áp đảo đối thủ với số điểm cao.