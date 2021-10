Bi kịch khi biến mình thành “con mồi” của thầy bói

Mất tiền tỷ vì tin lời thầy bói rởm

Ngày 28-9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt giữ Lê Công Tâm, SN 1995, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo thầy cúng.

Để lừa những người nhẹ dạ cả tin, Tâm đã lập trang fanpage trên Facebook có tên “Thầy Fu - Ajarn Fu Sak Yant” và đăng ảnh đại diện là một thầy pháp sư Thái Lan. Sau đó Tâm đăng số điện thoại để khi có khách liên hệ trực tiếp cho mình. Để trang fanpage tăng lượng tương tác, thầy cúng “rởm” này còn thuê người mua các tài khoản Facebook ảo để chạy quảng cáo.

Đối tượng Lê Công Tâm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Khoảng tháng 8-2021, chị Nguyễn Thị H, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, đã nhắn tin đến tài khoản do Tâm lập nên đề nghị được dâng sao giải hạn. Sau khi lấy được thông tin tên tuổi của các thành viên trong gia đình chị H, Tâm yêu cầu chị này chuyển tiền làm lễ. Tin lời vị “pháp sư”, chị H đã 4 lần chuyển vào tài khoản ngân hàng của Tâm với số tiền hơn 190 triệu đồng.

Để “lòe” nạn nhân, Tâm cắt ghép, chỉnh sửa ảnh bàn lễ, đồ cúng cùng với ảnh của gia đình chị Hà. Thực tế gã thầy cúng “rởm” này không thực hiện làm lễ theo như lời hứa hẹn với nạn nhân. Một thời gian sau khi chuyển tiền, chị Hà biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Khi biết nạn nhân gửi đơn tố cáo tới cơ quan Công an, Tâm đã trả lại tiền cho chị H sau đó ra đầu thú. Tâm thừa nhận không hề biết cúng bái mà chỉ học mót các thủ thuật, ngôn ngữ cúng bái trên mạng để lừa đảo.

Tâm khai rằng do biết nhiều người mất niềm tin vào cuộc sống hay cảm thấy luôn bị bế tắc, thiệt thòi nên thường tìm đến thế giới tâm linh để giải tỏa tâm lý bất ổn này. Lợi dụng điều đó đối tượng đã lập ra trang fanpage mang màu sắc bí ẩn và quảng cáo mình là một thầy cúng cao tay, có thể hóa giải mọi “kiếp nạn”, biến họa thành phúc. Chính vì những lời quảng cáo có cánh như vậy mà nhiều “khách hàng” đã tìm đến dịch vụ cúng sao giải hạn của Tâm.

Trước đó, ngày 14-8, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đức Hiệp (SN 1983, trú thôn Luật Nội Tây, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vũ Đức Hiệp (trái) bị Công an Thái Bình bắt giữ.

Từ năm 2016 đến thời điểm bị bắt, lợi dụng niềm tin vào thế giới tâm linh của chị Trần Thị Tuyết Lê (SN 1984, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình), Vũ Đức Hiệp đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hàng tỉ đồng của người phụ nữ này. Hiệp đã lôi kéo chị Lê tham gia vào việc lễ bái, cầu cúng, bói toán, gọi vong, nhập hồn… Lần nào Hiệp cũng yêu cầu chị Lê phải đưa cho hắn một số tiền lớn để sắm lễ. Suốt 6 năm trời, người phụ nữ nhẹ dạ cả tin này đã “nộp” cho hắn một số tiền lớn. Số tiền lừa được của chị Lê, Hiệp sử dụng cho mục đích ăn tiêu cá nhân.

Một trong những thủ đoạn của Hiệp là dùng sim rác dựng lên một nhân vật “ảo” là “bà Lan thầy bói” để dụ dỗ, khiến cho chị Lê tin, làm theo những “chỉ bảo” và yêu cầu của Hiệp. Có lần, để lừa chị Lê lấy tiền, Hiệp dựng lên chuyện gã và “bà Lan thầy bói” đang bị Công an điều tra, phải chi tiền “chạy chọt”.

Trong suốt quá trình thực hiện hành vi phạm tội, lợi dụng việc chị Lê nhẹ dạ cả tin, hạnh phúc gia đình lại trục trặc nên ngoài việc lừa tiền, Hiệp còn dụ dỗ, lôi kéo bị hại vào xòng xoáy ái tình, khống chế, yêu cầu bị hại nhiều lần phải quan hệ tình dục với mình. Hiệp cũng yêu cầu chị Lê phải giữ kín bí mật, không được để người thân, gia đình biết chuyện…

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù đối với Nguyễn Thanh Bình, SN 1959, trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thầy bói rởm Nguyễn Thanh Bình bị xử phạt 16 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 27-5-2021, Bình đến nhà bố con ông Nguyễn Thế Thanh và chị Nguyễn Thị Mây (trú tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Tại đây Bình giới thiệu mình là thầy bói nên có thể nhìn thấu thế giới vô hình.

Vừa đến nhà chị Mây đối tượng đã phán rằng dưới nền nhà chị này có kho báu gồm 21 mâm vàng nhưng đang bị yểm nên chưa thể khai quật. Bán tín bán nghi lời của Bình nên bố con ông Thanh đã đào thử để kiểm chứng. Nhân lúc đó Bình đã ném vào hố đất đang đào một bức tượng màu đồng và một chiếc đĩa kim loại màu vàng rồi lấp hờ lại.

Trong lúc đào bới, bố con ông Thanh đã phát hiện ra hai vật nói trên nhưng bị Bình ngăn lại không cho đào tiếp. Bình nói muốn được phép khai quật thì cần phải vào tòa thánh ở Tây Ninh để làm lễ giải yểm.

Ngược lại, nếu gia đình không nghe theo lời Bình mà cứ tiếp tục khai quật thì sẽ bị thần linh, thổ địa “vật” khiến những người gia đình sẽ ốm đau thậm chí là mất mạng. Một phần vì hoang mang, lo sợ bị “thánh vật”, một phần mong muốn đào được kho báu nên gia đình ông Thanh đã đồng ý đưa trước 33 triệu đồng trong tổng số 150 triệu đồng Bình yêu cầu.

Nguyễn Thanh Bình và chiếc hũ sứ đựng vàng giả là công cụ để lừa đảo.

Cũng với thủ đoạn trên, Nguyễn Thanh Bình đã lừa của một gia đình khác ở xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương 321 triệu đồng. Bình cũng lừa một phụ nữ ở huyện Yên Thành hơn 100 triệu đồng bằng cách hứa xin việc cho chị này. Tại tòa, Bình khai do nợ nần lô đề, bài bạc nên đã lừa các bị hại thông qua yếu tố tâm linh, bói toán, phán trong nhà có kho báu với giá trị lớn cần được giải vong.

Cho tới khi bị bắt, Bình đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại số tiền 1,2 tỉ đồng.

Tan cửa nát nhà vì tin thầy bói

Trước khi cậu con trai lớn cưới vợ, bà Hoàng Thị Khanh, 68 tuổi (trú tại huyện Mỹ Lộc, Nam Định) đã cẩn thận đi xem bói, lễ lạt ông thầy ngay gần nhà. Ông thầy này bà Khanh tin và theo lễ từ lâu, hễ có việc gì là bà lại đến hỏi, cầu cúng, từ việc mua đất, chọn giờ, chọn ngày xây nhà, cưới vợ cho con... Khi ấy cậu con trai và cô con dâu tương lai đều đang lao động bên Lào. Thấy ông thầy bảo, tuổi cô con dâu rất hợp với con trai bà, lấy về hai vợ chồng làm ăn sẽ lên như “diều gặp gió” phải cưới ngay. Thế nhưng cuộc đời chẳng ai biết được chữ ngờ.

Niềm tin mê muội vào bói toán đã khiến nhiều người tiền mất tật mang.

Sau khi sinh con được vài tháng, cô con dâu của bà phát hiện bị ung thư. Hai vợ chồng sau khi cưới vì không tìm được việc làm ổn định bên Lào lại dắt díu nhau về quê vợ ở Thanh Hoá giáp với Lào sống nhờ nhà vợ. Hàng ngày vợ buôn bán đồ linh tinh mua lại của những người đi rừng, chồng thì lên rừng chặt nứa cùng bố vợ đem về bán.

Khi vợ phát hiện ung thư, cậu con trai để cháu lại cho bà ngoại và chị vợ chăm, đưa vợ ra Hà Nội chữa trị. Một thời gian sau, bố vợ cũng phát hiện ung thư qua đời. Mẹ vợ cũng đang bệnh nặng. Cậu con trai bà Khanh vừa ở nhà trông con, vừa chăm vợ và mẹ vợ ốm đau.

Hàng tháng bà Khanh vẫn phải gửi tiền vào cho con trai nuôi cháu. Đến bây giờ con trai của bà Khanh vẫn chì chiết bà vì đã giục cưới ngay và luôn người mà anh mới chỉ quen chưa đầy một tháng để bây giờ anh phải chịu khổ.

Còn bà Hoàng Thị Hà, 59 tuổi (Đống Đa, Hà Nội) cũng là một tín đồ của bói toán. Cứ ai mách ở đâu có thầy hay là bà lặn lội đến tận nơi để xem tương lai cho mình và cả các con. Nhà có hai cậu con trai, trước khi cưới bà đều đi xem cẩn thận tuổi tác, ngày cưới xem có hợp với tuổi ông bà và các con bà không. Thầy nào cũng bảo hợp nên bà Hà rất yên tâm.

Thế nhưng sau khi cậu con trai cả cưới một thời gian thì chồng bà không may bị tai nạn qua đời. Bà đi xem bói thì thầy bảo do hai vợ chồng anh con trai cả cưới phải ngày không đẹp, nên chồng bà mới mất sớm. Vậy là bà Hà lại tốn bao nhiêu tiền của đi giải hạn.

Đến anh con trai thứ hai, sau hơn chục năm kết hôn thì cũng đường ai nấy đi. Cho tới tận khi đó thì bà Hà mới ngộ ra bao nhiêu tiền của để lễ lạt, cuối cùng đổi lại gia đình bà vẫn phải trải qua những đau khổ và bất hạnh triền miên.

Theo PGS. Tiến sĩ Trịnh Hoà Bình thì niềm tin vào các thầy bói tuy chỉ ảnh hưởng đến một giới nào đó rất nhỏ bé, thế nhưng số còn lại, với tính chất yếu đuối muôn thuở, con người không thể ngày một ngày hai tự vươn lên trong đời sống quá nhiều thử thách.

Do đó họ tìm đến những thầy bói với mong muốn có thể phần nào giúp hoss vượt qua những khó khăn trong hiện tại. Không thể phủ nhận tín ngưỡng, tâm linh có ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân Việt Nam. Quyền lựa chọn là của mỗi người, nhưng đừng mê muội tin theo để rồi tiền mất tật mang như nhiều người đang gặp phải.