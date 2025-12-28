Bi kịch: HLV đội bóng Tây Ban Nha tử nạn cùng 3 con nhỏ khi du lịch ở Indonesia

Theo truyền thông Tây Ban Nha, tai nạn xảy ra vào cuối tuần qua khi HLV Fernando Martin (44 tuổi, HLV đội nữ Valencia B) cùng vợ, bốn người con, một hướng dẫn viên và bốn thành viên thủy thủ đoàn đi thuyền ra biển tham quan. Do thời tiết bất ngờ chuyển xấu, con thuyền bị lật tại eo biển Padar, gần đảo Labuan Bajo – điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia.

Vụ việc khiến ông Fernando Martin và ba người con mất tích. Công tác tìm kiếm, cứu nạn lập tức được triển khai trong sự dõi theo đầy lo lắng của người hâm mộ, những người liên tục cầu nguyện trên mạng xã hội với hy vọng phép màu sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không xảy ra. Ngày 28/12, lực lượng cứu hộ xác nhận đã tìm thấy thi thể của HLV Fernando Martin cùng ba người con. Ba nạn nhân nhỏ tuổi lần lượt mới 9, 10 và 12 tuổi. Vợ ông và cô con gái út là những người may mắn sống sót trong thảm kịch.

HLV Fernando Martin gặp tai nạn trong chuyến nghỉ dưỡng ở Indonesia.

CLB Valencia vừa qua đã gửi lời chia buồn sâu sắc: “Chúng tôi, thay mặt toàn thể gia đình Valencia, xin gửi lời chia buồn đến gia đình và những người thân yêu của Fernando Martin”.

Real Madrid cũng bày tỏ sự bàng hoàng trước hung tin: “Real Madrid vô cùng kinh hoàng trước bi kịch của HLV Fernando Martin. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới vợ ông Andrea và con gái Mar trong thời khắc đau đớn này”.