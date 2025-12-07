Bi kịch ê chề của nữ phó giám đốc từng đi bán vé số

Phiên tòa tại TAND TP HCM diễn ra trong không khí trầm lắng, vắng bóng chiếc xe đặc chủng hay tiếng còi hụ thường thấy. Được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, bị cáo T.T.K.T (43 tuổi) đến tòa với vẻ ngoài bình dị, khắc khổ, khiến người dự khán không khỏi trăn trở về ngã rẽ đã đẩy người mẹ này vào vòng lao lý.

Đánh đổi danh dự

Vụ án khởi nguồn không chút ồn ào, tựa như một giao dịch dân sự thường thấy, nhưng đoạn kết lại là một dấu lặng buồn chốn công đường.

Ngày 3-10-2020, T. mang chiếc ô tô cùng giấy chứng nhận đăng ký xe đến thế chấp vay 500 triệu đồng, lãi suất 40 triệu đồng/tháng, hẹn 2 tháng chuộc lại. Giữa hai bên chẳng có hợp đồng, niềm tin chỉ gói gọn trong tờ biên nhận viết tay.

Hai tháng đầu trôi qua êm ả, T. trả lãi đúng hẹn. Bỗng dưng, T. cắt đứt liên lạc. Ngày 12-5-2021, chủ nợ mang hồ sơ đi kiểm tra mới tá hỏa phát hiện đăng ký xe là giả nên trình báo công an.

Nhìn vào hồ sơ, người dự khán không khỏi xót xa trước một nghịch lý. Là phó giám đốc một công ty xây dựng lâu năm tại TP HCM, 500 triệu đồng với T. không phải là con số quá lớn để đánh đổi danh dự. Nếu sòng phẳng, đó chỉ là một món nợ dân sự; nhưng vì một phút toan tính sai lầm, con số ấy đã hóa thành án hình sự.

Căn cứ quy định về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hành vi của T. bị truy tố ở khung hình phạt từ 12 năm đến chung thân. T. bị bắt sau 6 tháng điều tra. Trải qua 4 tháng tạm giam, T. được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú vì hoàn cảnh nuôi con nhỏ.

Tại phiên tòa, ánh mắt mọi người đều xoáy sâu vào câu hỏi: Là túng quẫn nhất thời hay toan tính có chủ đích? Dù là gì, bản án này cũng là lời cảnh tỉnh đắt giá cho bất cứ ai xem nhẹ tính pháp lý trong giao dịch: Một chữ ký giả, một phút lấp liếm cũng đủ để đánh mất cả tự do và tương lai.

Minh họa AI: CHI PHAN

Cùng cực nỗi đau

Không khí phiên tòa chùng xuống, nặng nề như chính cuộc đời của bị cáo T. Những lời khai ngắt quãng bắt đầu lần giở lại từng trang đời đầy sóng gió. Tất cả bắt nguồn từ một quyết định sai lầm vào tháng 3-2020, khi T. đem chiếc ô tô đi cầm cố lấy 300 triệu đồng.

Lần ấy, T. đã trả đủ cả gốc lẫn lãi để chuộc xe về. Nhưng định mệnh như trêu ngươi, trong phút yếu lòng trước áp lực tiền bạc, T. biết được nếu có đủ giấy tờ, chiếc xe sẽ cầm được giá cao hơn. Khổ nỗi, xe đang trả góp, giấy tờ gốc ngân hàng giữ. T. đánh liều lên mạng đặt làm giấy đăng ký xe giả với giá 2,5 triệu đồng.

Đầu tháng 10-2020, T. tiếp tục liên hệ cầm xe. Phía bên kia ra điều kiện: "Xe không giấy chỉ cầm được 300 triệu đồng". T. nài nỉ: "Em đã có giấy tờ xe rồi, anh cầm cho em 500 triệu đồng nhé". Người nhận cầm xe đồng ý. Đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy, sau này, không chỉ nằm lại trong những dòng cáo trạng lạnh lùng mà còn trở thành chiếc chìa khóa khép chặt cánh cửa trở về của T. Tại tòa, bị cáo thú nhận khoản vay 500 triệu đồng ấy chỉ là một phần trong vô số những khoản nợ mà T. đã vay mượn khắp nơi.

Chiếc ô tô - tang vật vụ án - vốn là tài sản của công ty do ông Th., người chồng "hờ" của T., làm chủ. Gọi là "hờ" bởi dù chung sống từ năm 2010 và có với nhau 2 mặt con chung nhưng họ chưa từng đăng ký kết hôn. Trước đó, T. đã một lần lỡ đò, mang theo 3 đứa con riêng về gá nghĩa với ông Th., ngỡ rằng sẽ tìm được bến đỗ bình yên.

Nhưng bi kịch ập đến theo cách tàn nhẫn nhất. Tháng 5-2019, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt ông Th. 12 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đau đớn thay, nạn nhân lại chính là con gái lớn của T. Đứng trước bục khai báo, nỗi đau bị kìm nén bấy lâu như vỡ òa. Gần một thập kỷ chung sống, người mà T. tin tưởng, người mà các con T. gọi là cha, lại nhẫn tâm gieo rắc tội ác lên chính đứa con gái ruột thịt của T.

Nghịch lý thay, khi người chồng "hờ" vào tù, từ trại giam, ông ta ký quyết định bổ nhiệm T. làm phó giám đốc công ty. Chức danh ấy tưởng là trao quyền, hóa ra lại là tròng thêm gánh nặng. T. phải gồng mình quản lý công ty với những công trình dang dở, những khoản nợ chồng chất và lãi ngân hàng phải đóng mỗi tháng cho chiếc ô tô trả góp.

T. khai do không am hiểu xây dựng nên càng làm càng lỗ. "Bôn ba không qua thời vận", dịch COVID-19 ập đến như cú đấm bồi khiến mọi thứ sụp đổ. Vậy mà hằng tháng, T. vẫn chắt chiu gửi 10 triệu đồng phụng dưỡng mẹ ông Th., chưa kể gánh nặng nuôi 5 đứa con nhỏ. Nợ nần bủa vây từ mọi phía, dồn T. vào chân tường.

"Lúc đó bị cáo quá áp lực" - T. nghẹn ngào. Giọng nói của T. như lạc đi giữa hồi ức về những ngày tháng cùng quẫn. Mỗi lời thốt ra trĩu nặng trách nhiệm, tình thương và cả sự tuyệt vọng cùng cực.

Nhưng nỗi ê chề chưa dừng lại ở đó. Chỉ khi đi thăm nuôi chồng "hờ", T. mới bàng hoàng phát hiện ông ta chưa hề ly hôn vợ cũ. Bấy lâu nay, người đàn ông ấy vẫn qua lại với gia đình hợp pháp của mình, bỏ mặc T. trong danh phận hão huyền.

Trong thời gian tại ngoại, nữ phó giám đốc bất đắc dĩ ấy phải đi bán vé số để nuôi đàn con nheo nhóc. Thế nhưng, hoàn cảnh bi đát không thể gột rửa hành vi phạm pháp. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo T. 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt, T. phải lãnh án 15 năm tù.

Phiên tòa kết thúc, mà câu chuyện về cuộc đời T. khiến người ta bước ra khỏi phòng xử án với những cảm xúc khó gọi tên...