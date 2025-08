Bi kịch dồn dập ngày cuối đời của nam diễn viên "Penthouse" vừa tử vong bất thường trong ô tô

Sáng 4/8, showbiz Hàn chấn động khi Đồn cảnh sát phía Đông Yongin, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) thông báo nam diễn viên Song Young Kyu đã qua đời ở tuổi 55. Thi thể của Song Young Kyu được phát hiện vào 8h sáng (giờ địa phương) trong 1 chiếc xe ô tô ở khu vực Cheoin-gu, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Người báo án là 1 phụ nữ. Qua khám nghiệm sơ bộ chiếc xe ô tô phát hiện thi thể Song Young Kyu, cơ quan chức năng không tìm thấy thư tuyệt mệnh, không có dấu hiệu phạm tội. Hiện, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của ngôi sao phim Penthouse.

Sau khi thông tin về sự ra đi của Song Young Kyu được công bố, người thân cận cho biết nam diễn viên đã sống cùng cực, khổ sở và chịu nhiều áp lực trong những năm tháng cuối đời. Và vụ việc bị truy tố hình sự hành vi vi phạm Luật giao thông - lái xe khi say rượu là giọt nước tràn ly khiến Song Young Kyu suy sụp tinh thần tột độ. Nam diễn viên đã hứng chịu vô số bình luận ác ý trên mạng. "Anh ấy vốn phải chịu rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Số lượng dự án nghệ thuật giảm, cộng với những chuyện cá nhân đã khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Vì quá căng thẳng, Song Young Kyu đã tìm đến rượu để giải sầu, quên đi nỗi đau. Dù mọi người xung quanh đã động viên, cố gắng giúp anh ấy phấn chấn hơn, nhưng chuyện đáng tiếc vẫn xảy ra", nguồn tin nói với tờ Osen.

Song Young Kyu bất ổn tâm lý, gặp nhiều biến cố trong cuộc sống trước khi qua đời

Người quen của nam diễn viên nói thêm Song Young Kyu rất yêu công việc diễn xuất và luôn tích cực hoạt động nghệ thuật, còn vợ nam diễn viên kinh doanh quán cafe. Cả 2 đã cố gắng làm việc chăm chỉ, nhưng tình kinh tế suy thoái và việc kinh doanh thua lỗ đã khiến gia đình Song Young Kyu gặp khủng hoảng tài chính. Nam diễn viên phải ly thân, sống xa vợ và 2 con để làm nghệ thuật kiếm tiền. Tuy nhiên, vụ bê bối lái xe khi say rượu vừa qua đã khiến tương lai của Song Young Kyu trở nên mù mịt. Ngôi sao phim Penthouse ân hận, day dứt và tự trách về sai lầm của mình. Vụ bê bối của anh khiến tình cảnh của gia đình đã khó khăn càng thêm khó khăn.

"Tôi nghĩ anh ấy đã chịu đựng rất nhiều. Tôi biết hành vi lái xe khi sau rượu là sai, nhưng Song Young Kyu là người có rất nhiều tài năng và tính cách cũng rất tốt. Thật đau lòng và đáng tiếc với những gì đã xảy ra với anh ấy", nguồn tin chia sẻ.

Nam diễn viên ân hận, tự trách bản thân sau khi gây ra bê bối

Vào ngày 25/10, Đồn cảnh sát Đông Bu Yongin (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) thông báo đang tiến hành điều tra, truy tố không giam giữ đối với nam diễn viên Song Young Kyu, với cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ - lái xe khi say rượu.

Theo cơ quan chức năng, ngôi sao Penthouse 3 bị bắt giữ vào 23h ngày 19/6 (giờ địa phương). Cảnh sát đã nhận được tin báo từ người dân về việc 1 người đàn ông lái xe trong tình trạng say xỉn. Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát giao thông xác định phương tiện di chuyển hơn 5 km thuộc về Song Young Kyu và tiến hành chặn xe bắt giữ. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Song Young Kyu vượt quá 0,08% - mức bị tước bằng lái theo quy định pháp luật Hàn Quốc.

Song Young Kyu khai báo rằng anh đã uống rượu với người quen trước khi quyết định tự lái xe về nhà. Sau khi bị bắt, nam diễn viên bày tỏ sự ân hận, xin lỗi đối tác và công chúng: "Sai lầm nhất thời của tôi đã phá hỏng tất cả. Tôi uống rượu vì tâm trạng không tốt và tôi không uống quá nhiều. Tôi nói điều này không phải bào chữa cho việc làm của tôi. Tôi đã vi phạm pháp luật và có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, tôi xin lỗi".

Bê bối của Song Young Kyu làm liên lụy đến nhiều ông lớn trong ngành giải trí. Nam diễn viên đang cùng lúc góp mặt trong 3 dự án lớn là vở kịch Shakespeare in Love công diễn từ ngày 5/7, phim truyền hình The Defects của đài ENA vừa lên sóng vào ngày 21/7 và Try của đài SBS phát sóng từ 25/7. Ekip The Defects cho biết họ sẽ cố gắng chỉnh sửa, loại bỏ các phân đoạn của Song Young Kyu trong phạm vi không ảnh hưởng đến mạch phim và trải nghiệm khán giả. Tương tự, phía đoàn phim Try chia sẻ rằng họ đang tìm phương án xử lý đối với trường hợp của Song Young Kyu.

Vào ngày 25/6, tức 10 ngày trước khi mất, Song Young Kyu đã bị điều tra, truy tố về hành vi lái xe khi say rượu

Song Young Gyu sinh năm 1970, vào showbiz từ năm 1994. Nam diễn viên đã xuất hiện trong hơn 100 tác phẩm, bao gồm nhạc kịch, phim truyền hình và điện ảnh, trở thành gương mặt nhà nhà quen thuộc. Anh từng diễn xuất trong Penthouse 3, Reply 1988, Extreme Job, Memories of the Alhambra, Come and Hug Me, Hwarang, Gu Family Book…

Nguồn: Osen, Nate