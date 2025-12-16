Bi kịch con trai sát hại cha mẹ

Con sát hại cha mẹ

Variety đưa tin Nick Reiner, con trai 32 tuổi của Rob và Michele Reiner, đang bị tạm giữ vì là nghi phạm sát hại vợ chồng đạo diễn nổi tiếng Hollywood vào chiều 14/12 (giờ địa phương).

Theo hồ sơ trực tuyến của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, Nick Reiner bị bắt vào 21h15 cùng ngày. Thủ tục giam giữ được thực hiện vào 5h04 sáng 16/12.

Tại buổi họp báo sáng 16/12, Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) Jim McDonnell xác nhận Nick Reiner bị “bắt giữ vì tội giết người”. Ông nhận định: "Đây là vụ việc vô cùng bi thảm".

Rob Reiner và vợ bị con trai thứ sát hại. Ảnh: WireImage

Trong thông cáo báo chí, LAPD cho biết các điều tra viên dự kiến chuyển hồ sơ vụ án sang Văn phòng Công tố viên để xem xét truy tố vào ngày 16/12.

Tiền bảo lãnh ban đầu được ấn định ở mức 4 triệu USD, nhưng sau đó bị hủy bỏ. Hồ sơ nhà giam tiết lộ Nick Reiner đang bị giam giữ không được bảo lãnh tại Trại giam Twin Towers ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ.

Trước đó, Rob và Michele Reiner được phát hiện tử vong bên trong ngôi nhà của họ tại khu nhà giàu Brentwood (Los Angeles) vào khoảng 15h40 chiều 14/12, được cho là bị đâm đến chết.

People dẫn nguồn tin thân cận cho biết Nick Reiner có hành vi bất thường với khách mời tại bữa tiệc Giáng sinh của danh hài kiêm MC Conan O'Brien vào tối 13/12.

“Nick khiến mọi người hoảng sợ, hành động kỳ quặc, liên tục hỏi mọi người có phải là người nổi tiếng không”, người trong cuộc kể.

Trong khi đó, nguồn tin của TMZ tiết lộ biên kịch 32 tuổi trông lạc lõng khi mặc áo hoodie đến bữa tiệc sang trọng.

Một số người khác xác nhận Nick sau đó có cuộc cãi vã lớn tiếng với Rob Reiner, dẫn đến việc vợ chồng nam đạo diễn xấu số rời khỏi bữa tiệc sớm hơn dự định.

Đại diện của O'Brien và Rob chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Người con bất hảo

Trước đó, Nick được biết đến là có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với cha mẹ. Anh có tiền sử nghiện ma túy và bạo lực.

Diện mạo của Nick Reiner vào tháng 9. Ảnh: BackGrid.

“Đây không phải là lần đầu con trai họ có hành vi bạo lực. Tôi biết về vụ việc khác xảy ra vài năm trước liên quan đến Nick, nhưng tôi không nói thêm gì nữa. Tôi không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đến mức này”, hàng xóm lâu năm với gia đình Reiner nói với tờ New York Post .

Trong lần xuất hiện trên podcast Dopey vào năm 2018, Nick kể lại quãng thời gian anh trở nên bạo lực khi bị “cách ly” trong nhà khách của cha mẹ trong lúc đang phê “meth” (ma túy tổng hợp methamphetamine).

“Tôi đánh phá tan tành nhà khách của mình. Cũng chẳng có gì để kể nhiều. Tôi bị kích thích quá mức bởi chất kích thích - tôi nghĩ là cocaine và thứ gì đó khác - và đã thức liền nhiều ngày. Tôi bắt đầu đập phá một số đồ đạc trong nhà khách, bắt đầu từ chiếc TV sau đó chuyển sang cái đèn. Mọi thứ trong nhà khách đều bị phá nát", Nick kể.

Theo Nick, lý do đằng sau cơn bộc phát bạo lực đó là anh tức giận vì cha mẹ nói rằng anh phải rời đi.

Tính cách bạo lực của Nick dường như được hình thành từ sớm. Alanna Zabel, huấn luyện viên yoga cũ của Rob và Michele, chia sẻ với Page Six từng chứng kiến Nick có hành vi “vị kỷ” (đặt bản thân làm trung tâm) và “la hét” được cho là kéo dài tới 20 phút vào đầu những năm 2000.

Bà mô tả Nick khi ấy là cậu bé nhỏ gặp vấn đề về hành vi, cố gắng tìm hiểu bản thân nhưng lại “luôn khiến mọi người xung quanh khó chịu”.

Nguồn tin khác của Page Six khẳng định Nick căm ghét cha mình và cả bản thân vì không tài năng, thành công hay được yêu mến như cha hoặc ông nội.

Trong sự nghiệp ấn tượng kéo dài 64 năm, Rob (78 tuổi) có 90 vai diễn, 55 tác phẩm trong vai trò biên kịch, 32 tác phẩm trong vai trò nhà sản xuất và 30 lần làm đạo diễn. Ông giành được nhiều giải thưởng cho khối lượng tác phẩm đồ sộ của mình, bao gồm giải Emmy danh giá.

Cha của Rob, Carl Reiner, cũng là diễn viên, nghệ sĩ hài, biên kịch, đạo diễn và tác giả, với sự nghiệp kéo dài bảy thập kỷ và được ghi dấu bằng vô số giải thưởng.

Trong khi đó, Nick phải vật lộn với chứng nghiện ma túy hơn nửa cuộc đời mình. Anh là đồng tác giả của bộ phim bán tự truyện Being Charlie , có nội dung về gần 20 lần cai nghiện, do Rob đạo diễn.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 9, khi được nhà báo Anh Piers Morgan hỏi về bộ phim tâm đắc nhất, Rob Reiner chọn Stand By Me .

“Mỗi người đều có tác phẩm mình yêu thích. Đó là câu nói khá sáo rỗng, ‘Chúng ta yêu tất cả các con của mình, kể cả những đứa hư’. Tôi không dám nói đó là bộ phim hay nhất, điều đó để người khác quyết định, nhưng đó là tác phẩm có ý nghĩa nhất với tôi, bởi nó thực sự là sự nối dài của cá tính và cảm quan của tôi. Bộ phim có sự pha trộn giữa hài hước, u buồn và cảm xúc. Trong tất cả bộ phim tôi từng làm, đây là tác phẩm gần gũi với tôi nhất”, ông giải thích.