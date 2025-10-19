Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra , đề nghị truy tố Nguyễn Đức Hòa (sinh năm 1981, trú tổ 7, khu 8, phường Mông Dương, Quảng Ninh) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Đức Hòa cùng tang vật.

Trước đó, thực hiện kiểm tra việc chấp hành Luật Cư trú 2020, Luật Căn cước 2023 và Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 2024, ngày 01/7/2025, Công an phường Mông Dương phát hiện Nguyễn Đức Hòa cất giữ trái phép 1 khẩu súng thuộc danh mục vũ khí quân dụng tại nhà.

Ngày 07/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hòa và chuyển hồ sơ cho Cơ quan ANĐT thụ lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định Hòa có sở thích sưu tầm , nghiên cứu vũ khí. Thông qua mạng xã hội Facebook đã tìm mua vũ khí mang về trưng bày, dẫn đến bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Hồ sơ vụ án cùng vật chứng đã được hoàn tất để chuyển Viện kiểm sát xem xét truy tố.

Cơ quan ANĐT khuyến cáo người dân tuyệt đối chấp hành quy định pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không mua bán, chế tạo , tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Nếu có, cần tự nguyện giao nộp để được xử lý theo quy định.