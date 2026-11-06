Bị khởi tố sử dụng chất cấm, nam ca sĩ công khai hợp tác điều tra và phần còn lại là lịch sử

Khoảnh khắc đau đớn không thể quên của G-Dragon

Cách đây đúng 3 năm, ngày 6/11/2023, G-Dragon đi ra trình diện cảnh sát, công khai hợp tác điều tra cáo buộc sử dụng chất cấm. Sau 3 năm, hình ảnh G-Dragon mỉm cười ở đồn cảnh sát vẫn liên tục được người hâm mộ nhắc lại như một ký ức không thể quên, xen lẫn lo lắng và đau đớn.

Ngày 25/10/2023, cái tên G-Dragon phủ kín truyền thông Hàn Quốc với cáo buộc sử dụng chất cấm, vụ việc khiến công chúng chấn động. Khi đó, BIGBANG gần như tan rã, mỗi thành viên một hướng, còn G-Dragon bị xem như “vết nứt” cuối cùng của nhóm.

Cách đây đúng 3 năm, G-Dragon trình diện điều tra cáo buộc chất cấm

Trong bão dư luận, G-Dragon không trốn tránh. Sáng 6/11/2023, nam nghệ sĩ tự nguyện đến trình diện tại Sở Cảnh sát, hợp tác điều tra toàn bộ vụ việc. Hình ảnh anh bước vào đồn với tư thế thẳng lưng và nụ cười nhẹ trở thành khoảnh khắc đối lập giữa sức ép truyền thông và bản lĩnh của người trong cuộc. Cuối tháng 11/2023, cảnh sát chính thức công bố G-Dragon âm tính với mọi chất cấm, khẳng định không có căn cứ để buộc tội anh.

Dòng trạng thái của G-Dragon sau biến cố, “Sự tất quy chính” (Tất cả rồi sẽ trở về quỹ đạo của nó), là lời khẳng định mạnh mẽ về niềm tin vào sự thật. Tuy nhiên, hình ảnh anh rơm rớm nước mắt trong buổi họp báo phân trần vẫn khiến người hâm mộ day dứt đến hiện tại.

Ngoài công khai hợp tác điều tra, G-Dragon còn tham gia buổi phỏng vấn phân trần về sự việc

Ngày 5/11/2025, trong chương trình Sohn Suk Hee’s Question, G-Dragon lần đầu trải lòng sâu hơn về những tháng ngày bị cuốn vào vụ việc. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ thừa nhận dù kết quả điều tra đã khép lại, cảm giác tổn thương vẫn chưa thực sự biến mất. Nhìn lại biến cố, anh cho biết bản thân từng cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi không có nơi để giãi bày. Dù là người bị hại, nam nghệ sĩ không muốn than vãn hay liên tục lên tiếng kêu oan. Tuy nhiên, mọi chuyện ngày càng lớn dần, vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong khoảng 2-3 tháng, G-Dragon thậm chí không hiểu mình đã trải qua những ngày tháng đó bằng cách nào.

“Tôi không hề liên quan đến bất kỳ tội danh nào về ma túy. Thay vì giải thích dài dòng, tôi chỉ nghĩ rằng mình cần nhanh chóng hợp tác điều tra rồi trở ra”, anh chia sẻ. Sau khi tất cả kết quả xét nghiệm đều âm tính, cảnh sát kết luận không có cáo buộc và không chuyển hồ sơ vụ việc. Thế nhưng, với G-Dragon, kết quả ấy không đồng nghĩa mọi tổn thương lập tức biến mất. Anh mô tả cảm giác khi đó là hụt hẫng, trống rỗng, thậm chí từng tự hỏi liệu mình có nên trở lại với âm nhạc, tiếp tục nghỉ ngơi hay giải nghệ để sống một cuộc đời bình thường.

“Tôi đã tự hỏi: ‘Liệu mình có nên comeback không? Hay cứ tiếp tục nghỉ ngơi, thậm chí là… giải nghệ? Sống một cuộc đời bình thường thì sao?’ Nhưng rồi tôi nhận ra mình chẳng có lý do gì để phải làm như vậy cả”, G-Dragon nói.

Phong thái của G-Dragon khi công khai đến sở điều tra

Nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân từng mắc kẹt trong câu hỏi liệu sự việc đã thực sự qua đi hay anh chỉ được kéo ra khỏi biến cố một cách miễn cưỡng. Cuối cùng, âm nhạc trở thành điều duy nhất anh có thể làm. Những trải nghiệm trong khoảng thời gian ấy tự nhiên chảy vào các ca khúc, dẫn dắt G-Dragon đến với album Übermensch. Đặc biệt, anh cho biết ca khúc Power được xây dựng như một thông điệp châm biếm truyền thông. Sau khi nhìn lại toàn bộ sự việc, G-Dragon cho rằng mọi thứ bắt nguồn từ truyền thông, vì vậy anh muốn sử dụng chính sức ảnh hưởng của mình để phản ánh điều đó qua âm nhạc.

G-Dragon đã trở lại ngoạn mục hậu scandal

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, G-Dragon còn bày tỏ mong muốn những người trong ngành có thể xây dựng một tổ chức hoặc hội nhóm, nơi nghệ sĩ gặp hoàn cảnh tương tự tìm kiếm sự giúp đỡ và lời khuyên cần thiết. Đây cũng là lý do anh vừa chuẩn bị cho màn comeback, vừa thành lập quỹ. Những chia sẻ này cho thấy biến cố năm 2023 không đơn thuần là một vụ việc pháp lý đã khép lại. Với G-Dragon, đó là khoảng thời gian khiến anh phải đối diện với những câu hỏi về sự nghiệp, niềm tin và cả lý do tiếp tục làm nghệ thuật.

G-Dragon như “phượng hoàng trùng sinh”, trở lại đỉnh cao ngoạn mục

Sau khi được minh oan, G-Dragon không vội vàng trở lại mà dành thời gian tái thiết bản thân. Tháng 10/2024, anh phát hành single Power, đánh dấu màn tái xuất sau nhiều năm vắng bóng. Tiếp đó, nam nghệ sĩ trở lại sân khấu cùng BIGBANG tại MAMA 2024, khơi dậy sự chú ý dành cho nhóm nhạc từng làm nên một thời kỳ rực rỡ của Kpop.

Tháng 2/2025, G-Dragon phát hành album phòng thu thứ ba Übermensch, đánh dấu lần trở lại với album dài sau 7 năm

Tháng 2/2025, G-Dragon phát hành album phòng thu thứ ba Übermensch, đánh dấu lần trở lại với album dài sau 7 năm. Tác phẩm cho thấy một G-Dragon chín chắn, sâu sắc hơn, đồng thời vẫn giữ được cá tính âm nhạc khác biệt đã làm nên tên tuổi. Không chỉ trở lại với sản phẩm âm nhạc, G-Dragon còn tiếp tục khẳng định thương hiệu sân khấu số 1 Kpop. Tour thế giới Übermensch mở màn tại Goyang, Hàn Quốc vào tháng 3/2025. Chuyến lưu diễn kéo dài 39 đêm diễn, thu hút 825 nghìn khán giả và đưa G-Dragon đến nhiều thị trường tại châu Á, châu Đại Dương, Bắc Mỹ và châu Âu. Tại Việt Nam, G-Dragon cũng có điểm dừng chân trong tour Übermensch vào tháng 11/2025, với hai đêm diễn tại Hà Nội thu hút 100 nghìn người.

Song song với hành trình âm nhạc, G-Dragon được lựa chọn trong những vai trò đại diện cho Hàn Quốc tại các sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế. Tháng 7/2025, G-Dragon được bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá Hội nghị cấp cao APEC 2025 tổ chức tại Gyeongju. Nam nghệ sĩ được lựa chọn nhờ sức ảnh hưởng toàn cầu, khả năng sáng tạo và vị thế văn hóa, với nhiệm vụ góp phần truyền tải những thông điệp cốt lõi của hội nghị tới công chúng quốc tế.

G-Dragon nhận huân chương văn hóa

Tháng 10/2025, G-Dragon nhận Huân chương Văn hóa hạng Okgwan. Trong bài phát biểu nhận giải, G-Dragon xúc động nhắc lại hành trình của mình, gửi lời cảm ơn đến các thành viên BIGBANG và người hâm mộ đã luôn đồng hành. Anh nói rằng vinh dự này không chỉ là của riêng mình mà còn là phần thưởng cho tất cả những ai đã tin tưởng vào giá trị của âm nhạc và nghệ thuật.

Tháng 7/2026, G-Dragon tiếp tục được Cơ quan Di sản Hàn Quốc bổ nhiệm làm đại sứ danh dự cho kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tổ chức tại Busan. Đây là sự kiện Hàn Quốc lần đầu đăng cai sau 38 năm tham gia Công ước Di sản Thế giới. Với vai trò mới, nam nghệ sĩ tham gia lan tỏa thông điệp về bảo tồn di sản và hòa bình thông qua văn hóa.

Mới đây nhất, G-Dragon cùng BIGBANG được chọn làm đại sứ quảng bá cho các hoạt động truyền thông về hàng không vũ trụ của Hàn Quốc. Đây là lần đầu KASA bổ nhiệm đại sứ kể từ khi cơ quan này đi vào hoạt động năm 2024. Nhiều lần được lựa chọn trong những vai trò quảng bá mang tầm quốc gia và quốc tế, từ thương hiệu quốc gia, hội nghị APEC đến kỳ họp UNESCO, tất cả chứng minh G-Dragon đã không còn là nghệ sĩ đơn thuần mà trở thành biểu tượng ngành giải trí Hàn Quốc và châu Á.

Sau khi hoàn thành lịch trình solo trong năm 2025, G-Dragon đưa BIGBANG trở lại

Ở tuổi 38, G-Dragon không còn là kẻ tiên phong nổi loạn như thuở Heartbreaker, mà là một người nghệ sĩ điềm tĩnh hơn, hiểu rõ giá trị của ánh sáng và bóng tối trong hành trình nghệ thuật. Tại Trung Quốc, câu chuyện của G-Dragon trở thành từ khóa tìm kiếm hot. Hành trình hai năm, từ lao đao vì cáo buộc chất cấm đến những dấu mốc nghệ thuật và vai trò đại diện quốc gia, khiến cư dân mạng gọi anh là “phượng hoàng trùng sinh” của Kbiz.

Song song với hành trình solo, G-Dragon còn đưa BIGBANG trở lại với sân khấu thế giới. Năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt, BIGBANG chính thức khởi động tour thế giới XX : COSMOS, với đội hình ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Đây là chuyến lưu diễn quy mô lớn đầu tiên của nhóm sau 9 năm, đánh dấu cuộc hội ngộ được người hâm mộ chờ đợi trong thời gian dài. Theo lịch trình được công bố, tour diễn đi qua nhiều thành phố lớn trên thế giới, từ Goyang, Oakland, Paris, London đến Singapore, Sydney, Hà Nội,... Các đêm diễn tại nhiều điểm dừng nhanh chóng ghi nhận tình trạng bán hết vé, cho thấy sức hút của BIGBANG vẫn được duy trì sau hai thập kỷ hoạt động.

BIGBANG trong 2 đêm diễn mới nhất ở Hà Nội

Hai đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10/2026 đều sold out. Từ biến cố năm 2023 đến sân khấu Mỹ Đình năm 2026, người hâm mộ đã được chứng kiến G-Dragon đi qua những thời điểm tưởng chừng khó có thể vượt qua, để tiếp tục đứng trên sân khấu với âm nhạc và những dấu mốc mới. Phần còn lại, có lẽ, đúng như dòng trạng thái G-Dragon từng viết sau biến cố: “Sự tất quy chính” - tất cả rồi sẽ trở về quỹ đạo của nó.