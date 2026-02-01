Bị "khai tử", một mẫu điện thoại hạng sang của Apple vẫn tăng giá bất thường tại Việt Nam

iPhone 16 series chính thức mở bán tại Việt Nam từ tháng 9/2024 và đến nay đã bước sang năm thứ hai trên thị trường. Sau khi thế hệ iPhone 17 ra mắt, Apple đã âm thầm ngừng phân phối một số model tiền nhiệm. Trong đó, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max không còn xuất hiện trên website chính thức của hãng , trong khi hai phiên bản tiêu chuẩn là iPhone 16 và iPhone 16 Plus vẫn tiếp tục được bán.

Dù vậy, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max vẫn đang được bày bán tại một số đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam, song lượng hàng tồn kho không còn nhiều. Đáng chú ý, trái với quy luật thường thấy của thị trường điện thoại, giá bán của hai model cao cấp này lại bất ngờ tăng trở lại, dù đã có phiên bản kế nhiệm.

Cụ thể, iPhone 16 Pro hiện được chào bán ở mức khoảng 27 triệu đồng , tăng gần 2 triệu đồng so với vài tháng trước. Trong khi đó, các sàn thương mại điện tử đã ngừng kinh doanh mẫu máy này. Với iPhone 16 Pro Max bản 256 GB, giá niêm yết tại các đại lý hiện quanh mốc 33 triệu đồng . So với thời điểm chạm "đáy" vào giữa năm 2025, mức giá này đã tăng thêm 2 - 3 triệu đồng.

Trước đó, trong các đợt khuyến mãi trên Shopee hay TikTok Shop, iPhone 16 Pro Max từng được bán với giá chỉ 27 - 28 triệu đồng, thậm chí phổ biến ở vùng 29 - 31 triệu đồng. Việc một mẫu iPhone ra mắt hơn một năm nhưng quay đầu tăng giá được đánh giá là diễn biến khá bất thường.

Theo chia sẻ từ một số đại lý, giá iPhone 16 Pro và 16 Pro Max tăng trở lại xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết, người dùng hiện chỉ còn lựa chọn hạn chế về màu sắc và dung lượng bộ nhớ. Đồng thời, các hệ thống bán lẻ cũng không còn chịu áp lực xả hàng hay chạy đua doanh số như giai đoạn giữa vòng đời sản phẩm, khiến mặt bằng giá giữa các đại lý không còn chênh lệch lớn.

Ngoài ra, iPhone là mặt hàng nhập khẩu, chịu tác động trực tiếp từ biến động tỷ giá USD. Giá nhập tăng đã kéo theo việc điều chỉnh giá bán, không chỉ với iPhone 16 Pro/Pro Max mà còn ảnh hưởng tới nhiều dòng iPhone đời cũ khác.

Trái ngược với xu hướng tăng giá của các mẫu tiền nhiệm, iPhone Air – dòng sản phẩm mới ra mắt – lại đang giảm sâu. Hiện iPhone Air bản 256 GB được các đại lý chào bán với mức khoảng 25,8 triệu đồng, thấp hơn 4,2 triệu đồng so với cuối tháng 10/2025 và giảm tới 6,2 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Trên các sàn thương mại điện tử, người dùng thậm chí có thể mua iPhone Air 256 GB với giá chỉ khoảng 23 triệu đồng, tương đương mức giảm gần 9 triệu đồng sau chưa đầy 4 tháng mở bán. Đáng chú ý, mức giá này hiện còn thấp hơn cả iPhone 17 – model được Apple định vị ở phân khúc thấp hơn.

Ra mắt hồi năm 2024, 2 mẫu điển thoại của Apple có nhiều đặc điểm nổi trội. iPhone 16 Pro có màn hình 6,3 inch trong khi 16 Pro Max là 6,9 inch, cùng tăng 0,2 inch so với thế hệ trước. Thiết bị vẫn có vỏ titanium, bổ sung lựa chọn màu "titan sa mạc" vàng nâu và được giới thiệu là thiết bị Apple "có viền mỏng nhất".

Cả hai máy đều có camera Fusion, camera góc siêu rộng 48 megapixel, ống tele 5x 12 megapixel, trong đó camera chính cho phép chụp ảnh ProRAW với độ trễ màn trập bằng 0, quay video 4K120 fps. Điểm nhấn chính nằm ở nút chụp ảnh chuyên dụng được hãng gọi là "camera control", sử dụng vật liệu sapphire, với tính năng phản hồi xúc giác.

Cả 2 sản phẩm đều sử dụng chip A18 Pro - chip điện thoại đầu tiên sử dụng công nghệ 3 nm thế hệ hai. Chip cung cấp bộ xử lý Neural Engine 16 lõi với băng thông bộ nhớ lớn hơn 17%, giúp các tác vụ Apple Intelligence nhanh hơn tới 15% so với thế hệ trước. CPU 6 lõi hiệu suất nhanh hơn 15% và hiệu quả cao hơn 20%, trong khi GPU 6 lõi nhanh hơn 20% so với A17 Pro.