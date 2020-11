Bị huỷ đơn vì dùng mã giảm giá, người dùng uất ức đánh giá Shopee 1* trên chợ ứng dụng

Ứng dụng Shopee trên Play Store (Android) đang nhận phải hàng loạt đánh giá 1*, không lâu sau khi sàn thương mại điện tử này huỷ đơn hàng của một số người dùng. Điểm chung của những đơn hàng này là chúng đều sử dụng một mã giảm giá được Shopee đánh giá là "không hợp lệ".

Vào ngày 8/11, một số người dùng đã tìm thấy một mã giảm giá từ Shopee, cho phép trừ 80.000 đồng vào đơn bất kỳ, không yêu cầu giá trị tối thiểu. Ví dụ, một đơn hàng trị giá 150.000 đồng sau khi sử dụng mã sẽ còn lại 70.000 đồng; còn một đơn hàng trị giá 80.000 đồng sẽ trở thành... miễn phí. Mã giảm giá này sau đó được lan truyền mạnh mẽ lên Internet, đặc biệt là trên các hội nhóm chuyên "săn" deal.

Vậy mà, chỉ 1 ngày sau đó, nhiều người cho biết đơn hàng sử dụng mã giảm giá trên đã bị Shopee đơn phương huỷ không lý do. Lý do được Shopee đưa ra là do mã giảm giá "không hợp lệ". Thậm chí, một số người dùng còn bị... khoá tài khoản vì sử dụng mã giảm giá này.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, mã giảm giá 80.000 đồng ở trên của Shopee không nằm trong bất kỳ chương trình khuyến mãi có chủ đích nào của công ty, mà thực chất bắt nguồn từ một lỗi hệ thống. Mã giảm giá 80.000 đồng vốn dĩ là quà tặng dành cho khách hàng mới, nhưng vì một lý do nào đó, nó lại có thể sử dụng cho tất cả người dùng trong ngày 8/11.

Mặc dù thông tin về lỗi hệ thống cũng đã được lan truyền, tuy nhiên đa phần người dùng vẫn tỏ thái độ hậm hực khi bị huỷ đơn, thậm chí là cả uất ức vì bị khoá tài khoản. Họ cho rằng sự cố hệ thống là lỗi của Shopee, và quyền lợi của người dùng về việc mua hàng vẫn phải được đảm bảo.

Ngay sau khi đơn hàng bị huỷ, hàng loạt người dùng đã tiến hành đánh giá 1* ứng dụng Shopee trên Play Store. "Thất vọng", "Coi thường khách hàng", "Không một lời xin lỗi" là những lời bình luận phổ biến kèm theo những đánh giá 1*. Một số người thậm chí còn hô hào thêm nhiều người khác có chung tình cảnh làm điều tương tự.

Trái ngược lại với Google Play Store trên Android, chúng tôi chưa ghi nhận tình trạng đánh giá 1* hàng loạt trên kho ứng dụng Apple App Store (iOS/iPhone).

Thực tế, bên cạnh những ý kiến mang tính chất tiêu cực, cũng có không ít người dùng hiểu và thông cảm cho Shopee. Người dùng Phạm Thanh Quân viết trên một hội nhóm Facebook: "Đồ không phải của mình thì tham làm gì. Nó (Shopee) đã xin lỗi qua thông báo huỷ đơn hàng rồi còn gì? Chưa kể đây là hành vi lợi dựng lỗi để trục lợi của người dùng.

"Anti thì cứ anti. Xét cục diện 3 sàn TMĐT lớn nhất hiện nay là Tiki, Lazada và Shopee thì Shopee là sàn vẫn còn khuyến mãi mạnh mẽ nhất. Phàn nàn trong trường hợp này cũng không mang lại kết quả gì, vì các bạn đang cần Shopee chứ Shopee đang có quá nhiều người dùng có thể thay thế các bạn".

Theo thông tin nội bộ chúng tôi thu thập được, mã giảm giá 80.000 đồng đã bị sử dụng hơn 35.000 lần chỉ trong một vài tiếng đồng hồ. Nếu làm một phép toán đơn giản, Shopee đã phải chịu lỗ 2.8 tỷ đồng sau sự cố trên. Đương nhiên, mức độ thiệt hại thực tế sẽ thấp hơn con số này, tuỳ thuộc vào số lượng đơn mà Shopee có thể huỷ và thu hồi.

Vào đêm nay (11/11), Shopee, Lazada, Tiki và nhiều sàn TMĐT khác sẽ tiến hành tổ chức chương trình "siêu sale 11/11". 11/11, hay còn gọi là "ngày độc thân", là lễ hội mua sắm lớn bắt nguồn từ Trung Quốc. Do đứng đằng sau Shopee, Lazada, Tiki đều là những "đại gia" Trung Quốc (lần lượt là Tencent, Alibaba và JD), vậy nên ngày độc thân 11/11 cũng được các sàn này mang về Việt Nam.