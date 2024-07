Bị hỏi liệu có đánh thắng Ngô Kinh, Thành Long tuyên bố một câu 'xanh rờn'

Khi nhắc đến siêu sao trong làng phim võ thuật Trung Quốc, nhiều người ngay lập tức nghĩ đến Lý Liên Kiệt, Thành Long , Hồng Kim Bảo,... Trong khi đó, Ngô Kinh và Chân Tử Đan được coi là thế hệ kế thừa dòng phim võ thuật Trung Quốc.

Dù hiện tại thể loại phim hành động kungfu đã không còn sức hút như trước, nhưng Ngô Kinh vẫn được coi là ngôi sao võ thuật kiêm nhà làm phim "mát tay" trong làng điện ảnh. Không ít fan phim võ thuật tò mò về kỹ năng thực chiến thực sự của Ngô Kinh, liệu có cửa so sánh với Thành Long hay không.

Đối với khán giả, Thành Long là một siêu sao võ thuật nổi danh toàn cầu. Ngôi sao sinh năm 1954 được coi như một trong những "anh cả" của dòng phim võ thuật Trung Quốc. Theo Sohu, từ nhỏ Thành Long đã có biệt danh là "Pháo Pháo" vì rất hiếu động và đam mê võ thuật. Khi đó, cậu bé Pháo Pháo thường xuyên gây sự, đánh nhau với đám trẻ con hàng xóm và đều dành chiến thắng.

Thành Long là siêu sao võ thuật nổi tiếng thế giới. Khả năng thực chiến của ông luôn là vấn đề được nhiều người hâm mộ quan tâm.

Nhận thấy cậu con trai có tiềm năng lớn, bố của Thành Long đã gửi con vào học tại Học viện Kinh kịch Trung Quốc từ khi mới lên 6. Học viện Kinh kịch Trung Quốc lúc bấy giờ là nơi chuyên đào tạo võ thuật cho những cậu bé có tài năng, đam mê với võ học. Sư phụ của Thành Long lúc bấy giờ là Vu Chiêm Nguyên - một người thầy nổi tiếng kỷ luật và khá khắc nghiệt.

Nhờ sự chỉ dạy của sư phụ Vu, Thành Long mới 17 tuổi đã thành thạo nhiều loại võ học cổ truyền như Bắc Thiếu Lâm, Nam Thiếu Lâm, Vịnh Xuân Quyền. Thành Long được tuyển chọn vào nhóm Seven Little Fortunes. Công việc của những thành viên trong nhóm Seven Little Fortunes là đi khắp nơi biểu diễn võ thuật. Một thành viên trong nhóm từng cho biết, dù chỉ là một đứa trẻ mười hai, ba tuổi trong học viện cũng có thể đối phó với một tên côn đồ hai mươi ba mươi tuổi.

Vì muốn tinh thông nhiều loại võ học, Thành Long còn học thêm các môn võ như karate, hapkido, quyền anh phương Tây. Nhờ đó, Thành Long phát triển được phong cách võ học độc đáo của riêng mình, tạo được nét riêng trong làng giải trí giúp anh có điểm khác biệt so với Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo, Lý Tiểu Long hay Lưu Gia Huy.

Nhờ tập Hapkido, Thành Long còn luyện thành thạo các món vũ khí như gậy, côn, kiếm, dây, dao găm,... Điều này vô tình giúp ngôi sao võ thuật phản xạ nhanh nhẹn, linh hoạt khi đóng phim hành động.

Về phía Ngô Kinh, sao nam sinh năm 1974 cũng được đào tạo võ thuật từ nhỏ, khả năng thực chiến không hề kém cạnh đàn anh hơn 20 tuổi. Ngô Kinh sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Không những thế, ngôi sao phim Chiến lang còn thuộc dòng dõi Chính Bạch kỳ - một kỳ trong chế độ Bát kỳ của nhà Thanh thời phong kiến. (Chính Bạch kỳ, Tương Hoàng kỳ và Chính Hoàng kỳ được gọi là Thượng Tam kỳ dưới chế độ Thanh triều).

Ngô Kinh là thế hệ đàn em của Thành Long, có nền tảng võ thuật vững chắc do được đào tạo bài bản.

Sinh ra là con nhà võ, từ năm lên 6 tuổi, Ngô Kinh đã được đưa vào học tại học viện võ thuật Thập Sát Hải ở Bắc Kinh. Tới năm lên 13, Ngô Kinh được chọn vào đội tuyển Wushu Bắc Kinh. Đây cũng là cơ duyên giúp cậu bé họ Ngô quen biết sư phụ Ngô Bân - người từng dạy Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Triệu Văn Trác,...

Tại đây, Ngô Kinh nỗ lực luyện võ ngày đêm dù cường độ học rất dày đặc và vất vả. Năm 1986, Ngô Kinh cùng đồng đội tham gia các hoạt động võ thuật giao lưu quốc tế, học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Anh cũng sử dụng thành thạo thương, kiếm, dao, súng,... Năm 1994, Ngô Kinh giành chức vô địch về thương thuật và đấu kiếm trong một cuộc thi cấp quốc gia.

Năm 1995, từ một võ sĩ, Ngô Kinh bước vào con đường điện ảnh với danh xưng diễn viên võ thuật dưới sự chỉ dạy của đạo diễn Viên Hòa Bình khi gia nhập đoàn phim Thái cực quyền . Bộ phim ra mắt và gặt hái được thành công ngoài mong đợi giúp Ngô Kinh tự tin hơn với con đường diễn xuất.

Nhờ có nền tảng võ học vững chắc, các động tác của Ngô Kinh được đánh giá là gọn gàng, chuẩn xác và rất có lực. Tờ Setn cho biết, trình độ võ học và khả năng thực chiến của Ngô Kinh thuộc hàng top trong các diễn viên võ thuật hiện nay.

Cách đây vài năm, Thành Long từng trả lời phỏng vấn khi được hỏi liệu ông có đánh thắng được Ngô Kinh hay không. Nam diễn viên 70 tuổi thoải mái cho biết: “Tôi chắc chắn có thể làm được khi còn trẻ, nhưng bây giờ thì không. Cơ thể tôi hiện tại đã không còn linh hoạt, dẻo dai như trước nữa. Ngô Kinh đánh hay, làm phim cũng rất xuất sắc. Giờ là lúc của cậu ấy rồi".

Nếu Thành Long và Ngô Kinh “so găng”, ai mới là người mạnh hơn?

Câu trả lời của Thành Long được tờ Setn nhận xét thông minh. Sao phim Câu chuyện cảnh sát vừa thể hiện được sự khôn khéo của bản thân vừa không làm mất lòng đồng nghiệp trong khi đó, vị thế hiện tại của ông vẫn được bảo toàn.

Trong bảng xếp hạng danh sách 10 siêu sao võ thuật hàng đầu năm 2021 do tờ Setn đưa ra, Ngô Kinh đứng ở hạng 5, vượt mặt Chân Tử Đan (hạng 6) và Thành Long (hạng 8), Hồng Kim Bảo (hạng 9). Điều này có thể thấy, khả năng thực chiến của ngôi sao phim Sát phá lang dường trên “trên cơ” đối thủ Chân Tử Đan và cả đàn anh Thành Long.