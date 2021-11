Bị giễu cợt vì nặng gần 1 tạ, cô gái “biến hình” ngoạn mục, trở thành ứng viên HH Hoàn vũ

Cuộc thi ảnh online của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (HHHVVN) 2021 vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của các ứng viên sáng giá. Một trong những thí sinh đang được nhiều khán giả chú ý là Huỳnh Phạm Thủy Tiên (23 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện đang sống tại TP.HCM).

Thủy Tiên là cựu sinh viên Khoa Kinh tế Đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương TP.HCM. Năm 2018, cô giành giải nhất cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương.

Thủy Tiên từng đạt giải Nhất cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2018.

Trong những bức ảnh gửi dự thi, Thủy Tiên gây ấn tượng với vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại. Chỉ số hình thể của cô cũng gây ấn tượng với chiều cao 1m72 và số đo 3 vòng lý tưởng: 95-61-96cm. Tuy nhiên, đọc những chia sẻ của Thủy Tiên trong phần giới thiệu bản thân, chắc chắn không ít người ngỡ ngàng khi biết được cô gái xinh đẹp này đã có lúc nặng đến 90kg. Để có được diện mạo như hiện tại, Thủy Tiên đã trải qua một hành trình dài đầy nỗ lực, tìm lại chính mình ở phiên bản tự tin hơn.

BỊ GIÈM PHA VÌ THÂN HÌNH QUÁ KHỔ CỐ “NHÉT” TRONG BỘ ÁO DÀI

Thủy Tiên kể, cô bắt đầu mập lên từ những năm học cấp 3. Áp lực ôn thi đại học khiến cô nữ sinh thèm ăn, đặc biệt là đồ ngọt. Chính vì vậy mà Thủy Tiên bị tăng cân nhanh “chóng mặt”.

“Suốt 3 năm THPT mình luôn trốn trong lớp, thậm chí giờ giải lao cũng không dám đi ra ngoài chơi. Vì mình sợ, lo lắng chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa lớp thì sẽ nghe được thêm lời chê bai, giễu cợt thân hình quá khổ đang cố “nhét” trong chiếc áo dài trắng nữ sinh.

Điều này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của một cô gái đang tuổi ăn tuổi học như mình, từ đó sinh ra tự ti, nghi ngờ và trách móc bản thân. Quãng thời gian đó, cân nặng của mình đã có lúc chạm ngưỡng 90kg” - Thủy Tiên tâm sự.

Những năm THPT, Thủy Tiên từng có lúc chạm mốc 90kg.

Sau khi bước vào giảng đường đại học, nhìn thấy các tiền bối rất tự tin, năng động, tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện, bổ ích, lan tỏa điều tốt đẹp đến sinh viên trong trường và ngoài cộng đồng, Thủy Tiên ao ước mình cũng sẽ làm được như vậy. Nhưng với ngoại hình sồ sề, Thủy Tiên không đủ tự tin, từ đó cô quyết tâm phải bắt tay vào một hành trình giảm cân thật nghiêm khắc để tìm lại sự tự tin cho bản thân. Thủy Tiên muốn vượt qua những lời chê bai để viết nên một trang mới trong cuộc đời.

Giai đoạn đầu, Thủy Tiên từng giảm cân khá tiêu cực là nhịn ăn. Nhưng sau khi tìm hiểu, cô mới bắt đầu lại với một kế hoạch khoa học hơn. Về sau, Thủy Tiên lựa chọn giảm cân bằng phương pháp Low-carb để giảm được một số cân nặng nhất định. Tiếp đến, cô duy trì chế độ ăn lành mạnh kết hợp thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày.

Cô gái trẻ đã giảm 32kg trong vòng 1 năm rưỡi.

Thủy Tiên xinh đẹp của hiện tại.

Thủy Tiên xác định giảm cân là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì nên không thể nóng vội. Nhờ đó mà 9x cũng không gặp quá nhiều áp lực hay stress. Nhưng không thể phủ nhận, có những lúc cô nàng đã suýt bỏ cuộc. Song vốn là người “cứng đầu”, đặt mục tiêu là phải làm đến cùng nên những lúc chán nản, Thủy Tiên cho phép mình được thoải mái, có thời gian để tĩnh tâm rồi sau đó lại tiếp tục.

Kết quả sau 1 năm rưỡi, Thủy Tiên đã “tống khứ” được 32kg mỡ thừa ra khỏi cơ thể. Hiện cô đang ở mốc cân nặng là 56kg. Suốt 3 năm qua, Thủy Tiên vẫn tiếp tục duy trì việc ăn uống, thói quen tập luyện khoa học để giữ gìn cũng như “đúc” dáng cân đối hơn. Mỗi ngày, Thủy Tiên luôn cảm thấy bản thân khỏe mạnh, giàu năng lượng để học tập và làm việc.

THAY ĐỔI ĐỂ TÌM PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH

Ai cũng phải công nhận, Thủy Tiên sau khi giảm cân nhìn giống như một người hoàn toàn khác. Dẫu vậy, cô nàng tâm sự dù ngoại hình thay đổi thì sâu bên trong cô vẫn là chính mình, nhưng ở một phiên bản tự tin, dám nghĩ dám làm và luôn cầu tiến.

Với Thủy Tiên, quan điểm về cái đẹp luôn là: “True beauty comes from within, be confident in yourself” (Dịch: Hãy tự tin lên, để vẻ đẹp bên trong bạn tỏa sáng). Do đó điều quan trọng nhất với Thủy Tiên khi quyết tâm giảm cân là thay đổi để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ngoài ra, vì quá mập cũng có nguy cơ mắc mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm nên Thủy Tiên muốn giảm cân để cơ thể khỏe mạnh hơn.

Gu thời trang của người đẹp 9x cũng thăng hạng.

Thủy Tiên là một ứng viên được khán giả đánh giá cao ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay.

Không chỉ tìm lại vóc dáng thon thả, Thủy Tiên còn học hỏi từ bạn bè, qua mạng xã hội để thay đổi phong cách thời trang, giúp bản thân trông trẻ trung, sành điệu và năng động hơn.

Chia sẻ lý do chinh chiến ở cuộc thi HHHVVN năm nay, Thủy Tiên cho hay đã qua 3 năm kể từ khi cô đạt danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương. Trong quãng thời gian sau đó cô dốc toàn lực để hoàn thành chặng đường đại học và tích góp kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống.

Đến hiện tại, Thủy Tiên nghĩ nên cho bản thân được thử sức ở một sân chơi nhan sắc lớn hơn. Cô mong rằng cuộc thi sẽ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của mình, đồng thời hy vọng có thể lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.