Bị FIFA cấm thi đấu World Cup, đội tuyển Nga vẫn bất ngờ tăng bậc ngoạn mục

Kể từ đầu năm 2022, bóng đá Nga bị cấm thi đấu ở tất cả những giải đấu quốc tế chính thức, bảo gồm cả cấp đội tuyển lẫn CLB. Tuy nhiên, FIFA vẫn cho phép đội tuyển Nga thi đấu giao hữu và tính điểm trên BXH.

Theo tính toán, đội tuyển Nga đã chơi tổng cộng 24 trận giao hữu trong vài năm gần đây. Đội bóng từng lọt vào bán kết Euro 2008 không thua trận nào và còn đánh bại một số đối thủ mạnh như Iraq, Cameroon, Serbia, Iran. Đặc biệt, họ từng sang Mỹ Đình đá giao hữu và thắng tuyển Việt Nam 3-0.

Đội tuyển Nga so tài với tuyển Việt Nam ở SVĐ Mỹ Đình

Thông thường, các trận giao hữu chỉ mang về rất ít điểm số. Nhưng việc thi đấu một cách kiên trì và gần như không bỏ sót những loạt FIFA Days đã giúp đội tuyển Nga dần dần tăng bậc trên BXH.

Ở đợt cập nhật dữ liệu mới nhất (17/10/2025), đội tuyển Nga xếp thứ 30 thế giới trên BXH FIFA. Đây là lần đầu tiên họ lọt vào top 30 kể từ năm 2016. So với thời điểm bắt đầu bị cấm thi đấu, họ đã tăng tổng cộng 6 bậc, từ 36 lên 30.

Hướng đến loạt trận FIFA Days tháng 11 tới, đội tuyển Nga đã xếp lịch thi đấu với 2 đối thủ Nam Mỹ là Peru và Chile. Thứ hạng của Peru (hạng 49) và Chile (hạng 56) đều không hề thấp. Nếu thắng cả 2 trận, tuyển Nga sẽ lại tăng bậc.

Tuy nhiên, người hâm mộ Nga vẫn mong đợi đội tuyển của họ sẽ sớm được trở lại với các giải đấu chính thức. Đội bóng xứ bạch dương đã vắng mặt tại World Cup 2022, Euro 2024, World Cup 2026 và chưa xác định có được tham dự vòng loại Euro 2028 hay không.