Quốc gia ứng viên EU khẳng định hợp tác kinh tế và năng lượng với Nga là rất quan trọng.

Serbia sẽ không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga bất chấp áp lực rất lớn, Bộ trưởng phụ trách hợp tác kinh tế quốc tế của Serbia, Nenad Popovic, tuyên bố.

Phát biểu tại phiên họp trong khuôn khổ triển lãm công nghiệp quốc tế Innoprom lần thứ 16, ông Popovic nói: "Chúng tôi chưa từng và sẽ không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Serbia đang phải đối mặt với áp lực rất lớn, thậm chí là những mối đe dọa chính trị thực sự. Chúng tôi kiên định và biết ai là bạn của mình", ông nói.

Vị quan chức Serbia nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác năng lượng với Nga.

"EU là đối tác kinh tế chính của Serbia, nhưng tình hình đang thay đổi. Toàn bộ ngành năng lượng phụ thuộc rất nhiều vào Nga. Chúng tôi có nguồn cung khí đốt đáng tin cậy nhất với điều kiện tốt nhất", bộ trưởng cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng hợp tác kinh tế giữa 2 nước rất quan trọng, không chỉ trong lĩnh vực năng lượng.

"Các biện pháp trừng phạt là công cụ bất công nhất, chúng không mang lại kết quả nào. Không có quốc gia nào nói về chủ quyền mà lại không có chủ quyền công nghiệp. Mọi người đều đang chờ đợi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ, vì họ nhận thức được rằng thị trường Nga có tiềm năng rất lớn", ông nhận định.

Triển lãm Công nghiệp Quốc tế Innoprom lần thứ 16 đang diễn ra tại Yekaterinburg từ ngày 6 - 9/7, do Nga tổ chức.

Serbia - quốc gia ứng cử viên EU - là một trong số ít những nước châu Âu còn mua khí đốt từ Nga. Hiện, hơn 80% nguồn cung khí đốt của Serbia là nhập khẩu từ Nga. Nhưng EU đã gây áp lực lên Serbia, buộc nước này tìm kiếm các giải pháp thay thế năng lượng Nga.

Serbia duy trì mối quan hệ văn hóa và tôn giáo lâu đời với Nga, trong khi vẫn tìm cách gia nhập EU. Kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2022, nỗ lực cân bằng này ngày càng gặp thách thức.

Serbia dự kiến tiêu thụ khoảng 2,7 tỷ m³ khí năm nay. Ngoài nguồn từ Gazprom (Nga), Serbia nhập thêm khoảng 400 triệu m³ khí Azeri qua Bulgaria. Năm 2024, Serbia nhập khoảng 3 tỷ m³ khí Nga, đáp ứng phần lớn nhu cầu, trong khi sản lượng trong nước chỉ chiếm khoảng 10%. Theo công ty khí đốt của Serbia, Nga cung cấp khoảng 6 triệu m³ mỗi ngày với giá khoảng 290 euro/1.000 m³, trong khi giá thị trường ở mức khoảng 360 euro.

Theo Tass﻿