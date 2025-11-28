Bị Đồng Ánh Quỳnh nhắc quá khứ ê chề, Minh Hằng bĩu môi đáp gọn

Trở thành cặp chị em thân thiết như hình với bóng từ sau Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh mới đây vừa cùng nhau lên sóng, chuyện trò trên một show giải trí. Với khung cảnh một bàn tiệc tối ấm cúng, lãng mạn, cặp chị em đã có cơ hội tìm hiểu, giải bày nhiều góc khuất.

Trong một câu hỏi mà Minh Hằng bóc được, nữ ca sĩ được yêu cầu gọi tên: "Một khoảnh khắc "khó đỡ" của bản thân mà mình không muốn nhìn lại?". Đồng Ánh Quỳnh đã chủ động nhắc Minh Hằng về sự cố nổi tiếng nhất của cô trên sàn runway cách đây 6 năm trước bằng câu hỏi: "Lộn mèo không?".

Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh đối diện câu hỏi khó đỡ (Nguồn @odaycotrendbymznews).

Không cần suy nghĩ, Minh Hằng liền bĩu môi, cười và chia sẻ điều đó giờ đây đối với mình là bình thường. Nữ ca sĩ thổ lộ để bình thường hoá câu chuyện đã khiến mình xấu hổ, cô từng phải cần thời gian để vượt qua.

Đồng Ánh Quỳnh gợi ý Minh Hằng chia sẻ về cú lộn mèo trên sàn diễn cách đây 6 năm trong talkshow mới.

Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục tìm hiểu thêm về cảm xúc của người chị thân thiết khi nghĩ rằng Minh Hằng đã rất stress lúc đối diện sự việc. Song, giọng ca Director bằng sự bình thản đã tiết lộ:

"Thật ra cũng không phải điều gì quá ghê gớm, vì ngay từ đầu mình đâu phải người lộn mèo giỏi, đâu phải dân aerobic. Chị đến đó với tinh thần là người yêu thể thao và là đại sứ một thương hiệu gym, mang theo thông điệp: Dám nghĩ dám làm, không phải đợi giỏi rồi mới làm."

Cuối cùng, Minh Hằng đúc kết lại bằng lời khuyên với đàn em, cô cho rằng: Trên hành trình sự nghiệp ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, nếu sợ không dám làm thì mãi không thể trở thành ai.

Minh Hằng không ngần ngại tiết lộ mình từng cảm thấy "cấn cấn" sau sự cố nhưng hiện tại đã bình thường hoá việc này.

Năm 2019, nhận lời mời trình diễn ở Tuần lễ thời trang Việt Nam, Minh Hằng cùng outfit thể thao và mái tóc dreadlocks ấn tượng đã trở thành tâm điểm chú ý khi thực hiện thất bại cú lộn nhào giữa đường băng. Sau khi đứng lên Minh Hằng còn loạng choạng suýt ngã về phía hàng ghế khán giả. Nữ ca sĩ cho biết mình đã được mọi người cảnh báo không nên làm, bởi sàn diễn rất trơn, nhưng do đã luyện tập nhiều nên Minh Hằng vẫn quyết tâm thực hiện.

Minh Hằng trình diễn ở Vietnam Internation Fashion Week 2019.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ, nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Không giấu diếm, Minh Hằng thừa nhận sự xấu hổ vì màn trình diễn thất bại, để lại hình ảnh chưa đẹp trên sàn diễn. Cô thậm chí còn đăng tải và lưu giữ video "lịch sử" này trên kênh YouTube chính thức đến tận hiện tại.

Vào năm 2022, trong một lần livestream giao lưu với khán giả, chuyện cũ vẫn được một người xem nhắc đến và yêu cầu thực hiện trước màn hình. Trước bình luận kém duyên, Minh Hằng thể hiện sự không hài lòng, thẳng thắng mong muốn khán giả có tương tác văn minh hơn: "Bây giờ mà em còn nói như vậy là rất trẻ con, thiếu lịch sự".