Bị đòi nợ, 2 thanh niên chuyển hướng cuộc gọi tới đường dây nóng Bộ Công an

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành làm việc với Hoàng Tuấn H (SN 1989, trú tại xã Thanh Luận, huyện Sơn Động) và Nguyễn Đức Y (SN 1990, trú tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên) để xác minh, làm rõ hành vi “Thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, khoảng cuối tháng 12/2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Hoàng Tuấn H đã vay tiền qua một số app trên điện thoại di động. Tuy nhiên, quá trình vay tiền, do chậm muộn chưa trả, Hoàng Tuấn H cùng người nhà, bạn bè bị các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ (sim rác) nhắn tin, gọi điện đòi nợ. Thậm chí, Hoàng Tuấn H còn bị các đối tượng đòi nợ ghép ảnh vào các thông báo đòi nợ gửi cho bạn bè, người thân của mình.

Khoảng tháng 2, các đối tượng lạ liên tục gọi điện đòi nợ với tần suất nhiều hơn, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày và uy tín của mình nên Hoàng Tuấn H đã tìm kiếm trên không gian mạng về cách khắc phục. Quá trình tìm kiếm, Hoàng Tuấn H thấy thông tin bài viết về việc chuyển hướng cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an nên H nảy sinh ý định sẽ chuyển hướng mọi cuộc gọi lạ đến số của Bộ Công an để không bị làm phiền.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp chuyển hướng mọi cuộc gọi lạ đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an.

Thực hiện ý định trên, với điện thoại của mình, Hoàng Tuấn H thao tác bấm theo hướng dẫn trên mạng để chuyển cuộc gọi của các số máy lạ gọi vào số của mình đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin phản ánh qua đường dây điện thoại nóng.

Đối với Nguyễn Đức Y, Cơ quan Công an cũng đã xác minh, khoảng tháng 11/2022, thông qua một app cho vay tiền, Y đăng ký vay 5 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, mặc dù đã trả hết nhưng đến khoảng cuối tháng 1, Y liên tục bị các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ (sim rác) nhắn tin, gọi điện đòi nợ. Do các đối tượng nhắn tin, gọi điện quá nhiều, Y đã sử dụng dịch vụ chuyển cuộc gọi của các số máy lạ gọi vào số điện thoại của Y đến số điện thoại đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin phản ánh qua đường dây điện thoại nóng.