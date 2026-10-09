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Bị đòi lại xe mượn, thiếu niên rủ đồng bọn vác kiếm truy đuổi, cướp tài sản

Văn Chương
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Vừa phải trả lại chiếc xe mượn của bạn, T. liền bịa chuyện xe bị cướp rồi cùng 2 thiếu niên khác vác kiếm truy đuổi, chèn ép để cướp lại phương tiện.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm T.K.T (SN 2011), N.A.V (SN 2010) và D.T.T.N (SN 2010) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Đáng chú ý, toàn bộ nhóm đối tượng gây án đều đang ở độ tuổi vị thành niên, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, tụ tập chơi bời lêu lổng.

Thiếu niên cướp tài sản tại Bắc Ninh: Truy đuổi Bằng kiếm sau khi đòi xe mượn - Ảnh 1.

Ba đối tượng tại Cơ quan Công an Bắc Ninh.

Theo điều tra ban đầu, anh Dương Văn Huy (SN 2008, trú tại xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên) cho bạn là Nguyễn Văn Hải (SN 2009, trú tại xã Yên Đổ, Thái Nguyên) mượn xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, BKS 20AA-829XX.

Tối 7/10, Hải cùng T.K.T đi chơi game tại Thái Nguyên. Đến rạng sáng 8/10, T. tự ý lấy chiếc xe trên chạy về một quán internet ở thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, thành phố Bắc Ninh để tụ tập cùng N.A.V và D.T.T.N. Sau khi đi ăn đêm, cả ba về phòng trọ của V. nghỉ ngơi. Tại đây, T. cẩn thận tháo biển số xe máy cất vào cốp nhằm che giấu nguồn gốc phương tiện.

Phát hiện xe bị T. lấy đi mất, sáng 8/10, anh Hải và anh Huy rủ thêm Lưu Văn Chung (SN 2004) tìm sang Bắc Ninh để đòi lại. Khoảng 11h20 cùng ngày, nhóm anh Huy tìm được T. và nhận lại xe để chuẩn bị quay về Thái Nguyên.

Tuy nhiên, cay cú vì bị lấy lại xe, T. lập tức quay lên phòng trọ bịa chuyện với V. và N. rằng chiếc Wave đỏ do Hải cướp được, vừa bị nhóm anh Huy tới “đoạt” lại. Nghe T. kích động, V. lập tức vào phòng vác ra thanh kiếm dài khoảng 1 mét, rồi cả ba kẹp ba trên một xe máy phóng như bay đuổi theo đối phương.

Thiếu niên cướp tài sản tại Bắc Ninh: Truy đuổi Bằng kiếm sau khi đòi xe mượn - Ảnh 2.

Tang vật vụ án là chiếc xe máy được Công an thu giữ.

Đến đoạn đường đôi hướng từ Khu công nghiệp Yên Phong vào KCN Yên Phong mở rộng (khu vực chung cư Cát Tường, thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung), nhóm của T. bắt kịp xe nhóm anh Huy. Nhóm này lập tức ép đầu xe, V. lăm lăm hung khí nhảy xuống cùng T. hung hãn truy đuổi.

Thấy nhóm đối tượng quá manh động, nhóm anh Huy hoảng sợ vứt xe bỏ chạy thoát thân. Ngay sau đó, nhóm của T. cướp lấy chiếc xe Wave rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo từ nạn nhân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh nhanh chóng phối hợp với Công an xã Yên Trung tổ chức lực lượng, khẩn trương rà soát và truy bắt các đối tượng.

Thiếu niên cướp tài sản tại Bắc Ninh: Truy đuổi Bằng kiếm sau khi đòi xe mượn - Ảnh 3.

Thanh kiếm mà N.A.V dùng uy hiếp anh Dương Văn Huy để cướp chiếc xe máy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, chỉ sau 3 giờ truy xét thần tốc, đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt gọn 3 đối tượng T., V., N., đồng thời thu hồi chiếc xe tang vật và thanh kiếm dùng để gây án.

Tại trụ sở điều tra, bước đầu 3 thiếu niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Tags

Bắc Ninh

cướp tài sản

Honda Wave

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