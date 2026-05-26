Bị đình chỉ tài khoản IG trăm nghìn follow vì hành vi gạ gẫm, chính chủ lên tiếng oan ức

Trong thời đại kinh tế số phát triển mạnh mẽ, trang cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram (IG), TikTok hay Facebook không chỉ đơn thuần là nơi chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường. Đối với các Influencer, KOL, một tài khoản sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi (followers) chính là một "tài sản" vô giá, mang lại nguồn thu nhập khổng lồ từ các hợp đồng quảng cáo và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Chính vì thế, việc một tài khoản có lượng tương tác khủng bỗng nhiên bị Meta "khóa tử hình", kèm theo dòng thông báo vi phạm nghiêm trọng vì hành vi gạ gẫm là một cú sốc lớn. Sự việc dạo gần đây xảy ra với một hot IG Việt đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Chính chủ đã lập tức lên tiếng thanh minh, cảnh báo về một thủ đoạn triệt hạ vô cùng tinh vi trong thế giới ảo.

Cơn ác mộng: Tài khoản trăm nghìn followers bỗng "bay màu" vì lý do nhạy cảm

Nạn nhân trong câu chuyện sở hữu trang cá nhân đạt mốc hơn trăm nghìn người theo dõi, luôn duy trì lượng tương tác ổn định. Thế nhưng, người này bất ngờ nhận ra mình đã hoàn toàn bị văng ra khỏi ứng dụng Instagram.

Vạch trần chiêu trò hack tài khoản và "report bẩn" tinh vi

Qua các bài viết đính chính dạo gần đây, chính chủ đã làm rõ kịch bản đáng sợ mà các đối tượng xấu đã áp dụng để triệt hạ mình.

CẢNH BÁO. Mình vừa bị vô hiệu hoá tài khoản IG 195k follow. Diễn biến như sau: 1. Mình nhận được tin nhắn đang chờ. Chỉ có mỗi "Chào cậu". Mình accept như mọi khi vì mình bán hàng. 2. Sau khi mình reply, kẻ spam gửi một tin nhắn dài về tình d.ụ.c mình không hiểu gì cả. Sau đó kèm thêm một câu: Cậu bán quần áo à. 3. Sau đó mình cũng chẳng để ý gì tin nhắn dài kia đâu vì đọc không hiểu. Mình chỉ reply là: Ko ạ. 4. Mình bị đình chỉ tài khoản do có hành vi gạ gẫm td người lớn. "gạ gẫm, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng".

Lời cảnh báo đắt giá cho các KOL và người dùng mạng xã hội

Vụ việc tài khoản trăm nghìn followers bị đình chỉ vì lý do nhạy cảm dạo gần đây không còn là trường hợp cá biệt, mà nó đã trở thành một hồi chuông cảnh báo khẩn thiết cho tất cả những ai đang hoạt động trên không gian mạng. Từ câu chuyện xương máu của mình, người dùng này đã đưa ra những lưu ý cực kỳ quan trọng giúp mọi người bảo vệ "nồi cơm" của chính mình.

Sự việc này một lần nữa phơi bày lỗ hổng trong cơ chế kiểm duyệt tự động của các gã khổng lồ công nghệ như Meta. Việc quá phụ thuộc vào AI quét từ khóa và số lượng report vô hình trung đã biến những chính sách bảo vệ người dùng thành "vũ khí" để kẻ xấu lợi dụng trục lợi, hạ bệ đối thủ. Người dùng kỳ vọng, các nền tảng sẽ có những cải tiến mang tính nhân văn hơn, có đội ngũ nhân sự thật hỗ trợ kháng nghị nhanh chóng đối với các trường hợp bị oan sai nghiêm trọng.