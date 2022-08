Bị điều tra, tên trộm lên “kịch bản” nhờ người nhận tội thay

Sáng 1-8, Công an huyện Tây Sơn đã bàn giao Trần Văn Thịnh (26 tuổi; ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn), đối tượng bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản", cho Công an TP Quy Nhơn điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Văn Thịnh vừa bị bắt theo lệnh truy nã. Ảnh: Công an Bình Định

Thời điểm bị Công an huyện Tây Sơn bắt, Thịnh đang lẻn đến một quán cà phê gần nhà xin tiền bạn bè để tiếp tục lẩn trốn.

Theo điều tra ban đầu của Công an TP Quy Nhơn, Thịnh không có nghề nghiệp, trong khi Trần Văn Bình (24 tuổi, em ruột Thịnh) đang làm thợ sắt, có thu nhập ổn định. Để có tiền tiêu xài, Thịnh đã rủ em mình cùng tham gia trộm cắp tài sản .

Ngày 17-12-2021, Bình chở Thịnh bằng xe máy từ huyện Tây Sơn đến TP Quy Nhơn để trộm cắp tài sản. Khi đi ngang qua nhà anh V.V.V. (ngụ phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), thấy cửa tầng 1 mở trống, Bình dùng dây kẽm cột cửa ngoài 4 ngôi nhà liền kề để Thịnh leo lan can vào nhà anh này lấy 2 điện thoại di động iPhone 12 để ở tầng 1.

Tiếp đó, Bình và Thịnh dự định qua 4 nhà bên cạnh để trộm cắp nhưng thấy có động tĩnh nên ra về. Sáng hôm sau, Bình mang 2 điện thoại đến bán cho một tiệm ở thị trấn Phú Phong với giá 13 triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Quy Nhơn đã điều tra, thu hồi 2 điện thoại bị mất và xác định được nghi phạm trộm cắp. Để đối phó với cơ quan điều tra, Thịnh đã nhờ Nguyễn Khánh Hưng (18 tuổi; ngụ xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) nhận tội thay. Cả ba thống nhất Bình nhận thay hành vi trộm cắp của Thịnh, còn Hưng nhận thay hành vi của Bình. Sau đó, Bình và Hưng đến cơ quan công an đầu thú.

Tuy nhiên, Công an TP Quy Nhơn đã lật tẩy kế hoạch của các nghi phạm. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố Trần Văn Bình và Trần Văn Thịnh về tội trộm cắp tài sản. Do Thịnh bỏ trốn nên ngày 19-7, Công an TP Quy Nhơn đã ra quyết định truy nã.

Trước khi thực hiện vụ trộm trên, Trần Văn Thịnh đã có 2 tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Mua bán trái phép chất ma túy", chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5-2021.