Bị điều tra khẩn khi đang nô nức dự Cannes 2025, sao nữ hạng A Cbiz hiện ra sao?

Vụ việc Lưu Hiểu Khánh bị nghi vấn có hành vi trốn thuế đang gây xôn xao showbiz Trung Quốc. Đơn tố cáo hành vi phạm pháp của nữ diễn viên được gửi đến Cục thuế Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 15/5, giữa lúc Lưu Hiểu Khánh đang ở Pháp tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 78. Dù vậy, cơ quan chức năng vẫn thông báo điều tra khẩn đối với minh tinh này. Do đó, công chúng xứ tỷ dân rất quan tâm đến tình hình hiện tại của Lưu Hiểu Khánh.

Lưu Hiểu Khánh nhận thông báo bị điều tra hành vi trốn thuế khi đang tham dự LHP Cannes

Lên tiếng bác bỏ cáo buộc trốn thuế

Theo tìm hiểu của tờ Sina, Lưu Hiểu Khánh hiện vẫn ổn, tạm thời chưa bị triệu tập điều tra. Song truyền thông không rõ bà có còn lịch trình ở Cannes 2025 và đã về nước hay chưa. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, minh tinh Võ Tắc Thiên phủ nhận có hành vi gian lận thuế quan. Nữ diễn viên khẳng định cáo buộc bà trốn thuế là sai sự thật, mang tính vu khống ác ý. Theo Lưu Hiểu Khánh, bà và người tố giác họ Vương không quen biết và chưa từng có liên hệ với nhau. Do đó, nội dung đơn tố giác của ông Vương là không đúng sự thật. Lưu Hiểu Khánh khẳng định bà sẵn sàng phối hợp điều tra để làm rõ vụ việc.

Trước đó, Lưu Hiểu Khánh vừa bị 1 người đàn ông họ Vương trực tiếp vác đơn đến tận cục thuế tố cáo minh tinh này trốn thuế. Tổng cục Kiểm tra số 4 thuộc Cục thuế Thượng Hải (Trung Quốc) thông báo đã tiếp nhận đơn tố giác và bắt đầu điều tra nữ diễn viên hạng A. Báo cáo của người đàn ông họ Vương cho thấy Lưu Hiểu Khánh đã chuyển khoản vay 3,3 triệu NDT (1,1 tỷ đồng) thành thu nhập cá nhân dưới danh nghĩa cát-xê quảng cáo thông qua doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của mình. Ngoài ra, bà còn cho in hóa đơn thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 6% để trốn mức thuế thu nhập cá nhân hơn 27% đáng lẽ phải nộp.

Minh tinh Cbiz khẳng định bà trong sạch, đang bị người đàn ông họ Vương vu oan

Theo tra cứu của phóng viên tờ Sina, Trung tâm Dịch Hi do Lưu Hiểu Khánh thành lập từ năm 2017 không có văn phòng, không có nhân viên, không đóng bảo hiểm xã hội, chỉ tồn tại để phát hành hóa đơn, ký hợp đồng nhận tiền, dùng thuế suất thấp để né thuế suất cao. Do đó, Lưu Hiểu Khánh hiện bị nghi vấn cố ý trốn thuế bằng cách xuất hóa đơn giả.

Tờ QQ cho biết nếu tố cáo của ông Vương đúng sự thật, hành vi của Lưu Hiểu Khánh có thể vi phạm rất nhiều quy định pháp luật và bà có thể bị xử lý rất nặng trong bối cảnh cơ quan chức năng đang quyết liệt kiểm soát việc nộp thuế đối với người hoạt động lĩnh vực giải trí tại Trung Quốc. Không loại trừ khả năng Lưu Hiểu Khánh sẽ bị truy tố hình sự do tái vi phạm pháp luật, hoặc bị phong sát sự nghiệp nghệ thuật vĩnh viễn.

"Quốc bảo" tai tiếng của Cbiz

Lưu Hiểu Khánh nổi tiếng từ cuối những năm 1970 và là 1 siêu sao tại Trung Quốc vào những năm 1980,1990. Nữ diễn viên bước chân vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi. Sở hữu nhan sắc diễm lệ và tài diễn xuất xuất thần, Lưu Hiểu Khánh được mệnh danh là "Trung Hoa đệ nhất quốc bảo". Lưu Hiểu Khánh nổi tiếng với các phim Võ Tắc Thiên, Lửa Thiêu Cung A Phòng, Phượng Hoàng Lửa, Tiểu Hoa, Phù Dung Trấn...

Trong đó, vai diễn của Võ Tắc Thiên do Lưu Hiểu Khánh thể hiện được xếp vào hàng kinh điển, đến nay chưa có thế hệ diễn viên đàn em nào có thể diễn xuất tốt hơn. Trong sự nghiệp, Lưu Hiểu Khánh đã 6 lần giành giải Ảnh hậu Bách Hoa - Kim Kê, 3 năm liên tiếp giành cúp vàng Bách Hoa, đây đều là những giải thưởng điện ảnh uy tín nhất của giới giải trí Hoa ngữ.

Có sự nghiệp diễn xuất rực rỡ, nhưng đời tư của Lưu Hiểu Khánh lại rất phức tạp và thị phi. Nữ diễn viên từng vào tù ra tội, tan vỡ hôn nhân đến tận 4 lần, ngoại tình và cặp kè cùng lúc nhiều người đàn ông.

Lưu Hiểu Khánh được đánh giá là diễn viên thành công nhất với vai Đế vương nhờ lối diễn chân thực, nhan sắc nổi bật

Năm 2002, Lưu Hiểu Khánh gây chấn động khi bị bắt vì tội trốn thuế. Công ty của minh tinh hàng đầu bị phát hiện làm giả số liệu từ năm 1996, với số tiền trốn thuế lên đến 20 triệu USD (hơn 72 tỷ đồng). Vụ việc khiến danh tiếng, uy tín, hình tượng, tiền tài của Lưu Hiểu Khánh tiêu tan trong chớp mắt. Kết cục minh tinh màn bạc trả giá bằng việc phải trải qua 422 ngày ngồi tù, em gái và em rể của Lưu Hiểu Khánh cũng vào "nhà đá" như bà. 19 bất động sản của Lưu Hiểu Khánh bị công khai bán đấu giá. Năm 2004, Lưu Hiểu Khánh ra tù và bắt đầu lại từ đầu.

Lưu Hiểu Khánh, em gái và em rể bà từng ngồi tù vì trốn thuế

Năm 2024, Lưu Hiểu Khánh bị bóc phốt đời tư. Các blogger giải trí cho biết cuộc hôn nhân của Lưu Hiểu Khánh với người chồng thứ 4 Vương Hiểu Ngọc đã đổ vỡ. Nguyên nhân là do đại minh tinh có nhiều tình trẻ ở bên ngoài. Nguồn tin trong giới cho biết nữ diễn viên bao nuôi cùng lúc 8 nhân tình khác nhau.

Sau đó, bà bị nhân tình kém 20 tuổi làm nghề nhiếp ảnh gia "bóc phốt" ngoại tình, có người tình khác và ruồng rẫy anh. Hành động này khiến người đàn ông này bị tổn thương, mắc bệnh trầm cảm sau khi bị nữ diễn viên gạo cội phũ phàng. Đến nay, nhiếp ảnh gia này mới khỏi bệnh và quyết định lột trần bộ mặt thật của đại minh tinh Cbiz. Người này tung tin nhắn cùng những đoạn hội thoại tình tứ với Lưu Hiểu Khánh làm bằng chứng cho cánh săn tin.

Trước khi tan vỡ với người chồng thứ 4 vì ngoại tình, "quốc bảo của Cbiz" từng trải qua 3 cuộc hôn nhân khác và không có con cái. Người chồng đầu tiên của Lưu Hiểu Khánh là Vương Lập Thành, người chồng thứ 2 là nam diễn viên Trần Quốc Quân. Năm 1990, sau khi sự nghiệp trượt dốc vì trốn thuế, nữ diễn viên gặp A Phong và làm đám cưới với nam diễn viên kém tuổi. Đáng chú ý, trong quá khứ, Lưu Hiểu Khánh từng "cắm sừng" người chồng thứ 2 Trần Quốc Quân. Đời sống tình ái phóng khoáng, không chung thủy khiến Lưu Hiểu Khánh hứng vô số lời chỉ trích.

Lưu Hiểu Khánh từng gây tranh cãi khi ngoại tình sau lưng người chồng thứ 4 Vương Hiểu Ngọc...

... và , người chồng thứ 2 là nam diễn viên Trần Quốc Quân

Nguồn: Sina, Sohu