HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bị điện giật, người đàn ông ở TPHCM rơi từ sân thượng xuống mái tôn hàng xóm

Nguyễn Dũng
|

Đang sửa hệ thống điện trên sân thượng, người đàn ông 67 tuổi bị điện giật, rơi xuống mái tôn nhà liền kề. Cảnh sát dùng cáng và dây cứu hộ đưa nạn nhân xuống đất.

Chiều 28/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cho biết, đã giải cứu một người đàn ông bị điện giật khi đang sửa chữa hệ thống điện tại một căn nhà trên đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Bến Thành).

- Ảnh 1.

Hình ảnh Cảnh sát PCCC và CNCH cứu hộ người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông 67 tuổi đang sửa chữa hệ thống điện trên sân thượng thì bị điện giật, rơi xuống mái tôn của căn nhà liền kề.

Tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 114, đơn vị điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Vị trí nạn nhân nằm trên cao khiến việc tiếp cận, di chuyển gặp khó khăn, đòi hỏi lực lượng cứu hộ thận trọng để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm chấn thương cho nạn nhân.

Sau khi khảo sát hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ lựa chọn phương án tiếp cận và kiểm tra tình trạng người gặp nạn. Lực lượng cứu hộ sử dụng cáng cứu thương kết hợp dây cứu hộ, cố định nạn nhân rồi đưa từ mái tôn xuống mặt đất an toàn.

- Ảnh 2.

Nạn nhân được đưa xuống mặt đất cấp cứu an toàn.

Nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế Bệnh viện Đa khoa Gia Định (cơ sở 2) để đưa đi cấp cứu, kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Qua vụ việc, Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân cần bảo đảm an toàn khi sửa chữa điện, nhất là tại sân thượng, mái nhà và những vị trí có nguy cơ té ngã. Trước khi thực hiện, cần ngắt nguồn điện, kiểm tra bảo đảm không còn điện và sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp.

Khi xảy ra tai nạn điện giật, không tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân nếu nguồn điện chưa được cô lập. Cần nhanh chóng gọi 114 và cấp cứu y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Tags

điện giật

cứu hộ

cảnh sát PCCC

Bệnh viện Đa khoa

trung tâm chỉ huy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

01:48
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại