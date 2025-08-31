Bị đánh ghen tại nhà, nam thanh niên "giúp" bồ nhí thoát thân bằng cách không ngờ tới

Vào năm 2022, một đoạn video về vụ đánh ghen ở Colombia đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, đạt hơn 11 triệu lượt xem.

Đoạn video ghi lại cảnh một cô gái cuồng loạn đập cửa và nhấn chuông liên tục, gào thét "Mở cửa ra, đồ khốn. Tôi biết anh đang ở bên trong, mở ra... Đây sẽ là lần cuối anh làm thế này với tôi".

Trước sự ồn ào, một đám đông hiếu kỳ đã tụ tập. Vài giây sau, người bạn trai và cô bồ xuất hiện ở ban công tầng hai. Thấy vậy, chàng trai quyết định thả cô bồ từ tầng 2 xuống dưới để bạn gái không phát hiện ra. Nhìn thấy khoảng cách từ tầng 2 xuống đất khá cao, người đi đường đã ra tay giúp đưa cô bồ xuống một cách an toàn.

Sau khi tiếp đất, cô bồ nhí hoảng sợ lấy thùng giấy che kín người để trốn. Tuy nhiên, cô bạn gái đã nhanh chóng phát hiện ra và đuổi theo. Cả hai biến mất ở cuối con đường.

Đoạn video đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cô gái bị lừa dối, trong khi một số khác nghi ngờ rằng vụ việc có thể đã được dàn dựng.