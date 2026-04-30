Bị đánh gãy xương hàm vì lên Facebook xúc phạm vợ người khác

Ngày 30-4, thông tin từ Công tỉnh Tuyên Quang cho biết Công an xã Mèo Vạc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền thụ lý, điều tra vụ việc có dấu hiệu tội "Giết người" xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan công an làm việc với Vũ Quang Tiến. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26-4, tại Tổ 3, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, giữa Vũ Quang Tiến (SN 1998) và Mai Thế Đ. (SN 1993) đã xảy ra xô xát.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Đ. vào bình luận khiếm nhã, xúc phạm đời tư vợ của Tiến trên mạng xã hội Facebook, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại gay gắt. Không kiềm chế được bức xúc, Tiến đã cùng vợ đến tận nhà anh Đ. để "giải quyết".

Tại đây, mâu thuẫn tiếp tục leo thang. Anh Đ. có hành vi cầm dao, gậy đe dọa, dù đã được người thân can ngăn. Trong lúc mất kiểm soát, Vũ Quang Tiến đã dùng hòn đá nặng khoảng 5,8 kg đập mạnh vào vùng mặt anh Đ., gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả, nạn nhân bị gãy xương hàm mặt, hiện đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Giang.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo người dân cần ứng xử văn minh trên không gian mạng, không đăng tải, bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Đồng thời, khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, giải quyết bằng biện pháp hợp pháp, tránh hành vi bạo lực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vi phạm pháp luật.