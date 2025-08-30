Bị CX-5 'giật spotlight', Mazda CX-3 và Mazda2 thế hệ mới sẽ 'bị om' thêm 5 năm nữa: Có thể đổi tên, thiết kế hứa hẹn giống đàn anh

Trong cuộc trao đổi với Drive, ông Vinesh Bhindi, giám đốc Mazda Úc, thừa nhận hãng xe nhận thức được tình trạng "lão hóa" của một số mẫu xe trong danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, hãng đã có kế hoạch ưu tiên phát triển các dòng xe có doanh số cao hơn.

Ông Bhindi cho biết: "Tập đoàn Mazda toàn cầu cung cấp các sản phẩm cho nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Một số phân khúc, như Mazda 2 và CX-3, quan trọng hơn ở nơi này nhưng lại ít quan trọng hơn ở nơi khác. Mazda sẽ cung cấp các lựa chọn cho tất cả các khu vực trong những phân khúc mà chúng tôi nhìn thấy cơ hội".

Mazda đang có những mối quan tâm khác, nên CX-3 và Mazda2 đang bị "bỏ rơi". Ảnh: Mazda

Chiến lược hiện tại của Mazda tập trung vào công nghệ điện hóa và dòng xe SUV. "Ưu tiên hàng đầu lúc này là công nghệ điện hóa và SUV. CX-5 là mẫu xe tiếp theo được nâng cấp, và sau đó sẽ là những mẫu xe khác. Về định hướng tương lai cho Mazda2 và CX-3, liệu sẽ có phiên bản thay thế hay một mẫu xe hoàn toàn mới, tôi không có quyền bình luận vào lúc này". ông Bhindi chia sẻ thêm.

Mazda2 thế hệ thứ ba đã ra mắt từ giữa năm 2014, tức là đã 11 năm tuổi. Mẫu SUV CX-3 cũng có tuổi đời tương tự. Mặc dù Mazda đã liên tục cập nhật các công nghệ mới như phanh khẩn cấp tự động (AEB) và ngừng cung cấp tùy chọn động cơ diesel, cả hai mẫu xe này vẫn nằm trong số những mẫu xe cũ nhất trong phân khúc.

Nếu đến năm 2030 mới được nâng đời, Mazda2 và CX-3 sẽ trở thành hai trong số những mẫu xe "lão làng". Ảnh: Mazda

Dù đã cũ, cả CX-3 và Mazda2 vẫn có một lượng người mua nhất định. Tính đến cuối tháng 7 năm nay, CX-3 vẫn dẫn đầu doanh số trong phân khúc ở thị trường Úc với 9.514 xe bán ra, bỏ xa các đối thủ mới hơn như Nissan Juke (478 xe) và Toyota Yaris Cross (6.845 xe). Mazda2 đứng thứ hai trong phân khúc với doanh số 2.659 xe, xếp sau MG3 (5.770 xe) nhưng vượt qua Suzuki Swift (2.279 xe) và Toyota Yaris (1.816 xe).

Gần đây, Mazda CX-3 ở Việt Nam mới đổi từ nhập Thái sang lắp ráp, giá tăng hơn trước 18 - 30 triệu. Ảnh: Mazda

Trong khi đó, ở Việt Nam, tình cảnh của Mazda CX-3 và Mazda2 có hơi khác một chút. Tháng 7/2025, Mazda2 chỉ tiêu thụ được 440 xe, bị bộ ba Toyota Vios - Honda City - Hyundai Accent bỏ rơi khá xa. Mazda CX-3 thậm chí chỉ bán được 111 xe trong cùng kỳ, "hít khói" Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce. Một phần được cho nằm ở việc những mẫu xe này chậm đổi mới, trong khi các đối thủ trong phân khúc hoặc lên đời hoặc được nâng cấp lớn.

Tình cảnh của Mazda CX-3 và Mazda2 càng trở nên không lạc quan khi có nơi đưa tin Mazda có thể sẽ ngừng sản xuất hai mẫu xe này ở thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, đây có thể không phải một cuộc khai tử toàn cầu. Với doanh số còn khá tốt, hai mẫu xe này vẫn sẽ được phân phối ở Úc.

Tại một sự kiện liên quan đến hoạt động của Mazda tại Thái Lan, ban lãnh đạo đã đưa ra một vài gợi ý về mẫu xe mới kèm theo các bản phác thảo ban đầu. Về thiết kế, CX-20 dường như được lấy cảm hứng từ CX-5 thế hệ mới. Ảnh: Mazda

Một "lựa chọn" khác là thay thế bằng mẫu mới. Đầu năm nay, Mazda đã công bố bản phác thảo thiết kế của mẫu CX-3 mới tại Thái Lan, nhưng dự kiến sẽ đổi tên thành CX-20, sau khi hãng xe Nhật Bản đầu tư mạnh vào quốc gia này để sản xuất các mẫu xe điện trong tương lai.

AI hình dung về thiết kế của Mazda CX-20. Ảnh do AI tạo

Điều này cho thấy Mazda sẽ dần tiết lộ về kế hoạch cho các mẫu xe nhỏ hơn sau khi CX-5 thế hệ mới chính thức được phân phối. Bất kể được giữ lại hay đổi sang một dòng khác, Mazda CX-3 và Mazda2 thế hệ mới sẽ là phiên bản cải tiến mạnh mẽ của mẫu xe và nền tảng hiện tại, có thể giữ nguyên động cơ nhưng khoác lên một diện mạo mới tương tự CX-5 2026.