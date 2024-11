Ngày 26-11, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang phối hợp các đơn vị điều tra làm rõ vụ một đối tượng dương tính với ma túy, cất dấu pháo trong ô tô.

Vào lúc 8 giờ 9 phút sáng cùng ngày tại đường 7A, phường An Điền, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT-TT, Công an TP Bến Cát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện ô tô biển số 51L-064... do Đỗ Tuấn An, SN 1994; thường trú: ấp Xóm Mới 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh điều khiển lưu thông vi phạm chạy quá tốc độ quy định nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Đối tượng An cùng tang vật bị thu giữ

Tuy nhiên, đối tượng An không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy nên Tổ tuần tra đã tiến hành truy đuổi.

Trong quá trình điều khiển xe bỏ chạy, đối tượng An liên tục ép xe tổ công tác và bỏ chạy qua nhiều tuyến đường.

Sau khoảng 20km truy đuổi, khi đến bờ sông Thị Tính thuộc Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, TP Bến Cát, đối tượng An bỏ lại xe nhảy xuống sông bỏ trốn.

Vì vậy, cán bộ trong tổ tuần tra đã tiếp tục truy đuổi, bơi xuống sông và khống chế thành công đối tượng.

Clip: Công an truy đuổi đối tượng Đỗ Tuấn An

Qua kiểm tra trên ô tô biển số 51L-064... đang cất giấu 30 hộp pháo có tổng trọng lượng 53kg, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Khai thác nhanh đối tượng khai nhận số pháo trên không có hóa đơn, chứng từ, do đối tượng vận chuyển thuê của một người đàn ông tên Hải (không rõ lai lịch) đi từ tỉnh Tây Ninh về thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để tiêu thụ.

Kiểm tra ma túy đối với đối tượng An có kết quả dương tính với Methamphetamine (ma túy đá).

