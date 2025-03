Bị công kích vì hẹn hò với Gil Lê, Xoài Non đáp trả cực gắt

Xoài Non và Gil Lê hiện đang là cặp đôi được chú ý trên mạng xã hội sau khi cả hai công khai mối quan hệ. Trong loạt ảnh vừa đăng tải, Xoài Non và Gil Lê xuất hiện với phong cách trẻ trung, thoải mái trao nhau những cử chỉ ngọt ngào. Những khoảnh khắc tình tứ của cả hai nhanh chóng gây sốt.

Tuy nhiên, giữa vô số bình luận ủng hộ, một netizen lại bất ngờ để lại ý kiến tiêu cực, thắc mắc về chuyện tình cảm của cả hai và dùng những lời lẽ có phần công kích. Ngay lập tức, Xoài Non đã có phản hồi đầy thẳng thắn: "Sống hộ đời mình luôn đi bạn." Câu trả lời này ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ phía người hâm mộ.

Không ít fan đã bày tỏ sự ủng hộ trước cách Xoài Non bảo vệ chuyện tình cảm của mình. Một số bình luận của cư dân mạng: "Yêu ai là quyền của Xoài, đừng ai sống thay cuộc đời của người khác", "Nói một lần cho rõ để khỏi ai tò mò nữa", "Cặp này dễ thương mà, quan trọng là người trong cuộc hạnh phúc"...

Xoài Non "xả kho" loạt ảnh cực ngọt ngào bên Gil Lê

Hot girl đình đám cũng không ngại đáp trả bình luận tiêu cực hướng về mối quan hệ của mình

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên, Xoài Non tìm được tình yêu mới cho mình. Theo đó, kể từ khi bị bắt gặp thân mật với Gil Lê trên sân pickleball, Xoài Non ngày càng thoải mái công khai mối quan hệ với công chúng. Qua những buổi livestream hay những động thái trên mạng xã hội có thể thấy tình cảm mà Xoài Non dành cho tình mới.

Ngược lại, Gil Lê cũng có những hành động chứng minh Xoài Non là mối tình đặc biệt của mình. Không chỉ giới thiệu Xoài Non là "người yêu" trước mặt đồng nghiệp, Gil Lê còn công khai Xoài Non với khán giả - điều mà từ trước tới nay giọng ca sinh năm 1991 chưa bao giờ làm. Cả hai cũng đã ra mắt gia đình 2 bên và được nhiều người ủng hộ.

Cách Gil Lê và Xoài Non thể hiện cho thấy cả hai rất nghiêm túc trong mối quan hệ này

Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến tích cực thì Gil Lê và Xoài Non cũng đối mặt với sự công kích. Cả hai từng không ít lần trở thành tâm điểm chỉ trích của một vài cá nhân. Cách đây không lâu, mạng xã hội lan xôn xao bàn luận về bài viết của một tài khoản, người này đã đăng lại hình ảnh của Gil Lê và Xoài Non, sau đó đính kèm status gay gắt về chuyện tình cảm của cặp đôi. Người này dùng những từ ngữ nặng nề để nói về mối quan hệ của Gil Lê và Xoài Non, cho rằng tình cảm của cặp đôi gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người. Không những vậy, tài khoản mạng xã hội này còn đưa ra nhiều luận điểm về nhiều mặt như triết lý, sinh học, xã hội,... để bình phẩm một cách gay gắt về Gil Lê và Xoài Non.

Status căng thẳng của tài khoản mạng xã hội này nhanh chóng khiến nhiều người chú ý và trở thành đề tài gây xôn xao. Nhiều netizen đã chia sẻ lại bài viết công kích Gil Lê - Xoài Non và thẳng thắn phê phán những luận điểm mang tính tấn công cặp đôi Gil - Xoài. Đa số cộng đồng mạng nhận định chuyện tình cảm luôn đến từ cảm xúc của người trong cuộc, là chuyện tự nhiên, không nên phân biệt giới tính, địa vị trong xã hội.

Ngoài ra, netizen cho rằng việc Gil Lê và Xoài Non từ khi công khai chuyện tình cảm đến nay vẫn chưa có hành động nào vượt qua tiêu chuẩn đạo đức hay gây tác động tiêu cực đến xã hội. Cư dân mạng cho rằng việc thích hay ghét là cảm xúc của mỗi người, không ai hoàn hảo để khiến 100% người xung quanh yêu mến mình, nhưng không có nghĩa khi ghét một ai đó thì lại có quyền công kích cá nhân, gây tổn thương cho người khác bằng những cụm từ mang tính miệt thị nặng nề.

Kể từ lúc công khai tình cảm, cả hai không ít lần đối diện với sự công kích trên mạng xã hội