Bị chụp lén rồi lan truyền với câu chuyện "đi bán bóng bay để kiếm tiền nuôi em", sinh viên Bách khoa Hà Nội lên tiếng

Mỗi ngày trôi qua, trên MXH luôn có vô vàn bài đăng viral. Trong đó có những khoảnh khắc nhỏ xíu nhưng lại đủ sức khiến người ta xúc động, thậm chí là bày tỏ sự yêu quý, ngưỡng mộ. Mới đây, trên Threads viral bài đăng về nam sinh viên Bách khoa “đi bán bóng bay mưu sinh, kiếm tiền nuôi em”.

Câu chuyện được một người là hàng xóm ở cạnh phòng trọ của chàng trai bắt gặp và chia sẻ lên mạng: “Xin lỗi bạn vì mình đã quay lén bạn nhưng mình thấy ngưỡng mộ bạn, rất ngưỡng mộ bạn.

Mình đang ngồi nghịch điện thoại thì nghe thấy bạn nói chuyện với mẹ bạn, ‘Con vừa đi bán bóng bay về’ rồi xong nữa ‘Bán bóng bay mới có tiền cho các em chứ’. Ở một nơi nào đấy các em vẫn mong chờ về bạn. Mình rất ngưỡng mộ bạn. Cố lên nhé, hôm nào bán không hết mình qua mua”.

Chỉ sau 17 tiếng đăng tải, bài đăng cùng hình ảnh đã nhận về 330k lượt xem và gần 21k lượt yêu thích. Đặc biệt là hàng trăm lượt bình luận khen nam sinh viên nọ dễ thương và gửi lời động viên. Thậm chí có người còn xác nhận mình đã gặp chàng trai cùng nhóm bạn đứng ở trước cổng trường THCS Việt Nam - Angiêri.

Bài đăng viral trên MXH

"Team qua đường" bắt gặp nhóm sinh viên đứng vặn bóng bay thành nhiều hình thù dễ thương để tặng các bạn nhỏ

Thực tế, câu chuyện có một chút nhầm lẫn nhỏ nên chính nam sinh viên trong câu chuyện cũng xuất hiện phía dưới bài đăng và chia sẻ rõ ràng hơn về tình huống này.

Chàng trai là Vũ Tiến Anh (sinh năm 2007, đến từ Hải Phòng) - sinh viên năm nhất ngành Tự động hóa của Đại học Bách khoa. Tiến Anh không đi bán bóng bay để mưu sinh hay nuôi các em ruột mà anh chàng đi phát bóng bay để gây quỹ cho hoạt động tình nguyện ở trường. Và “các em” được nhắc đến là các bạn nhỏ trong chiến dịch của đội tình nguyện:

“Hello chủ tus, em là bạn sinh viên đó đây ạ. Em xin tự giới thiệu, em là sinh viên năm nhất ngành Tự động hoá Đại học Bách khoa.

Em cảm ơn anh vì đã dành lời khen cho em ạ. Nhưng em xin phép đính chính là em không bán bóng bay để mưu sinh đâu mọi người. Em là tình nguyện viên của Đội Tình nguyện Các chương trình Chất lượng cao - CTES. Em phát bóng bay nhằm gây quỹ để ngày 21 - 22/3 này bọn em sẽ lên Hoà Bình (nay là Phú Thọ) giúp đỡ các em nhỏ ạ.

Bản thân em dù là sinh viên nghèo nhưng vẫn được bố mẹ đóng tiền học phí, tiền trọ cho và em cũng có đi gia sư nên cuộc sống không quá khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của mọi người đâu ạ”.

Hình ảnh nam sinh viên mặc áo đồng phục Đại học Bách khoa, trên tay vẫn cầm bóng bay

Sau khi Tiến Anh giải thích thêm, cư dân mạng càng ấn tượng, gửi nhiều lời chúc đến nam sinh viên và đội tình nguyện: “Vừa giỏi vừa ngoan vừa có tâm, không thành danh thì cũng thành nhân nha. Chúc em và các bạn có con đường sự nghiệp sau này thành công rực rỡ, giúp ích nhiều hơn cho xã hội nữa nhé!”, “Ngoan quá trời! Rất nể các bạn sinh viên ngoài đi học, đi làm còn có lòng quan tâm và tham gia các tổ chức xã hội nên lần nào gặp cũng ủng hộ”, “Vừa mắc cười vừa thấy thương quá. Cũng là em mà là các em khác”, “Chúc mừng em, các bạn TNV và các em nhỏ! Thế giới vẫn đầy điều tốt đẹp đúng không”, “Yêu thế nhỉ? Chúc cháu và các bạn luôn khỏe mạnh, sống đẹp như thế nhé”,...

Liên hệ với Vũ Tiến Anh, anh chàng cũng có những chia sẻ chi tiết hơn với chúng tôi về bản thân và hoạt động tình nguyện.

Anh chàng cho biết hôm đó mình về đến phòng trọ khoảng 8h tối và mẹ gọi nên đứng nói chuyện điện thoại với mẹ luôn. Khi tham gia đội tình nguyện, Tiến Anh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bố mẹ:

“Tính mình khá hướng nội. Hồi cấp 3 mình gần như không nói chuyện được với ai, rất ít bạn bè nên bố mẹ lo lắm. Nhưng từ lúc lên đại học và vào đội tình nguyện, mình có nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè, làm nhiều việc hơn nên bố mẹ mình vui lắm. Mình cũng hay khoe bố mẹ các sự kiện của đội nên bố mẹ mới biết chuyện đi phát bóng bay gây quỹ”.

Vũ Tiến Anh

Về hoạt động tình nguyện, Tiến Anh đang là thành viên Đội Tình nguyện Các chương trình Chất lượng cao CTES. Đội là 1 trong gần 50 đội tình nguyện tại Đại học Bách khoa Hà Nội và đã hoạt động được 18 năm.

Hàng năm, đội đều có nhiều chiến dịch khác nhau như Đêm vô gia cư, Tết sum vầy, Xuân yêu thương, Mùa hè xanh,… Để vận hành và tổ chức chiến dịch, đội cần chi phí nên mới có các hoạt động gây quỹ: “Quỹ của tụi mình có 1 phần được nhà trường hỗ trợ, 1 phần được các mạnh thường quân ủng hộ và 1 phần là tự đi gây quỹ.

Tụi mình đi phát bóng bay cho các em nhỏ để quảng bá chiến dịch. Ban đầu thành viên đội dành hơn 1 tuần để đi học vặn bóng bay, sau đó liên hệ với các trường để xin phép có chỗ đứng phát bóng bay cho học sinh của trường.

Tụi mình không bán mà phát bóng bay miễn phí thôi, mọi người đi ngang qua hỗ trợ bao nhiêu cũng được. Thế nên cũng có những buổi 6 - 7 người đứng ngoài nắng cả buổi chiều mà không đủ tiền mua bóng bay. Tuy nhiên tụi mình lại có được nụ cười hồn nhiên, vô tư của các em nhỏ nên cũng được an ủi phần nào”.

Trong dịp này, Tiến Anh và đội tình nguyện đã đi phát bóng bay trong hơn 2 tuần ở phố đi bộ, trường mầm non Thanh Xuân Bắc, trường THCS Việt Nam - Angiêri (Hà Nội). Ngoài ra nhóm còn quyên góp quần áo cũ và sách vở. Hiện tại nhóm đã kết thúc các hoạt động gây quỹ, chuẩn bị lên Phú Thọ.

“Có khi quỹ không đủ thì tụi mình chia nhau tự đóng tiền ủng hộ. Tuy tụi mình không nhận được gì về vật chất nhưng đây là những kỷ niệm tuyệt vời với tất cả các thành viên. Đặc biệt tụi mình còn nhận được sự cảm ơn, yêu mến của mọi người nữa” - Tiến Anh nói thêm.