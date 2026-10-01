Bị chồng và mẹ chồng coi thường vì không biết ăn diện, tôi quyết định ly thân: 3 tháng sau chồng van xin tôi quay về

Tôi đọc tin nhắn rất lâu nhưng chưa trả lời ngay.

Chồng tôi hiện là giám đốc một công ty, công việc ổn định, thu nhập khá, đi đâu cũng được người ta kính nể. Còn tôi vẫn giữ nguyên cách sống của một người phụ nữ xuất thân từ gia đình nghèo: quần áo mua vừa đủ mặc, đồ còn dùng được thì chẳng bao giờ vứt, đi chợ luôn tính toán từng khoản, có tiền cũng nghĩ đến chuyện để dành phòng lúc con cái cần.

Tôi chưa bao giờ thấy mình khổ vì những điều đó. Tôi nghĩ vợ chồng có tiền thì càng nên biết tiết kiệm, bởi ngày trước tôi từng trải qua cảnh trong nhà không có nổi tiền mua thức ăn. Nhưng chồng tôi lại bắt đầu khó chịu. Anh đi làm, gặp gỡ đối tác, giao lưu với những người ăn mặc sang trọng, còn tôi nhiều khi vẫn mặc bộ quần áo cũ, đi đôi dép bình thường. Có lần anh bóng gió rằng tôi làm vợ giám đốc mà nhìn chẳng giống vợ giám đốc chút nào.

Mẹ chồng tôi cũng không bênh vực. Bà thường so sánh tôi với vợ của những người cùng làm ăn với con trai bà, nói người ta biết chăm chút bản thân, biết ăn mặc, biết giữ thể diện cho chồng. Tôi nghe nhiều đến mức dần dần thấy mình như người thừa.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn.

Khi tôi nói ra, chồng nhất quyết không đồng ý. Anh bảo hai đứa con đã lớn, gia đình đang yên ổn, nếu ly hôn thì danh dự và uy tín của anh cũng bị ảnh hưởng. Tôi không muốn tranh giành tài sản hay làm ầm ĩ nên cuối cùng hai người thống nhất ly thân. Tôi về nhà mẹ đẻ, còn anh ở lại với hai đứa con, có mẹ chồng tôi hỗ trợ.

Ngày đầu tiên rời đi, tôi vừa buồn vừa nhẹ lòng. Tôi không còn phải nghe những lời chê bai chuyện ăn mặc, cũng không phải cố gắng trở thành một người phụ nữ khác chỉ để vừa mắt chồng.

Ảnh minh họa

Ba tháng trôi qua rất nhanh. Tôi bắt đầu quen với cuộc sống ở nhà mẹ. Sáng đi làm, chiều về ăn cơm với mẹ, cuối tuần đưa các con đi đâu đó. Tôi tưởng cuộc sống sau này cứ thế mà tiếp diễn.

Cho đến một tối, chồng bất ngờ nhắn tin cho tôi. Anh không nói chuyện ly hôn nữa mà chỉ bảo muốn tôi về nhà.

Anh nói ba tháng qua, căn nhà vẫn đầy đủ mọi thứ. Hai đứa con vẫn ở đó, mẹ anh vẫn lo cơm nước. Nhưng anh đi làm về, cứ thấy trống trải sao sao đó. Không còn người hỏi anh hôm nay về ăn cơm không, không còn tiếng tôi nhắc các con dọn dẹp, cũng chẳng còn ai cằn nhằn anh ngủ muộn.

Anh bảo lúc tôi ở nhà, anh cứ nghĩ những việc tôi làm là bình thường, thậm chí có lúc còn thấy tôi quê mùa, tiết kiệm quá mức. Nhưng khi tôi thật sự rời đi, anh mới hiểu những điều tưởng như vụn vặt ấy lại chính là thứ giữ cho một căn nhà có cảm giác của một gia đình.

Tôi đọc tin nhắn rất lâu nhưng chưa trả lời ngay.

Tôi vẫn thương chồng, vẫn thương các con, nhưng tôi cũng không muốn quay về chỉ vì anh đã quen với sự có mặt của tôi. Nếu trở về, tôi muốn mình được tôn trọng, chứ không phải tiếp tục sống trong cảnh bị coi thường chỉ vì tôi không biết tiêu tiền để chứng minh gia đình mình giàu có. Tôi bối rối chưa biết nên làm thế nào trong tình huống này?