Bị chính người Nhật chê bai, nhưng đây lại là mẫu ô tô bán chạy nhất mọi thời đại của Honda

Honda Civic: Mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Honda

Những năm 1960, Honda đã khẳng định là một trong những nhà sản xuất xe máy hàng đầu thế giới, nên các nhà điều hành quyết định chuyển sang làm ô tô.

Sau một vài mẫu xe thành công, công ty Nhật Bản đã tung ra thị trường chiếc Honda Civic đầu tiên vào mùa hè năm 1972. Kể từ đó, qua 5 thập kỷ, Civic chính là mẫu ô tô bán chạy nhất mọi thời đại của Honda. Đây cũng là mẫu xe bán chạy thứ 5 trong lịch sử, với hơn 27 triệu chiếc được bán ra trên toàn thế giới.

Trong nhiều năm, Honda Civic đã giữ vị trí dẫn đầu trong phân khúc sedan cỡ nhỏ và cỡ trung tại nhiều thị trường lớn, bao gồm Bắc Mỹ, châu Á và nhiều khu vực khác trên thế giới. Theo một bài viết trên Tuổi trẻ, Honda Civic từng là mẫu xe sedan bán chạy nhất Mỹ trong 6 năm gần nhất và dẫn đầu phân khúc hạng C trong 12 năm.

(Ảnh: Autoevolution)

Trong suốt lịch sử của mình, Honda Civic đã khẳng định mình là một chiếc xe có giá cả phải chăng, chất lượng tốt và đáng tin cậy. Hiện xe đã ra mắt tới thế hệ thứ 11 với nhiều biến thể và phiên bản, nổi bật như Civic Hatchback và Civic Type R.

Honda civic Type R

Chưa từng được đón nhận nồng nhiệt tại sân nhà Nhật Bản

Honda Civic là một dòng xe thành công trên phạm vi toàn cầu, tuy nhiên tại thị trường nội địa Nhật Bản, nó không được đón nhận nồng nhiệt. Cũng bài viết báo Tuổi trẻ chỉ ra một số lý do chính cho tình trạng này:

Gu tiêu dùng của người Nhật: Người Nhật thờ ơ với xe sedan do bất động sản đắt đỏ, diện tích đỗ xe hạn chế, giao thông thành phố chật chội và sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu. Chính phủ Nhật Bản khuyến khích sử dụng giao thông công cộng thay vì xe riêng.

Ưu tiên cho các xe đa năng: Các minivan như Toyota Alphard được ưa chuộng hơn Honda Civic do tính đa năng và thực tiễn của chúng. Các gia đình sống trong đô thị tại Nhật thường ưu tiên sự tiện lợi và không gian rộng rãi do chỗ đỗ xe hạn chế.

Ưu tiên xe kei: Xe kei như Honda N-Box được người Nhật ưa chuộng do kích thước nhỏ gọn và chi phí thuế thấp hơn. Đây là loại xe phổ biến với người dân Nhật Bản, nhất là trong bối cảnh hạn chế về diện tích và chi phí.

Honda N-Box là điển hình cho xe kei - kiểu xe được người Nhật ưa chuộng bậc nhất hiện nay - Ảnh: Honda

Honda Civic có mức giá khá cao so với các đối thủ cạnh tranh như Toyota Corolla, khiến nó kém hấp dẫn hơn về mặt kinh tế.

Do tất cả những lý do trên, Honda Civic không thể cạnh tranh thành công với các mẫu xe ưa chuộng khác trong thị trường Nhật Bản, dù rằng nó là một mẫu xe bán chạy và được đánh giá cao ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Vì sao Honda Civic trở thành mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Honda?

Tuy chưa từng được đón nhận nồng nhiệt tại sân nhà Nhật Bản, nhưng Honda Civic lại là mẫu xe "hô mưa gọi gió" trên toàn cầu, nhất là trong giai đoạn xe sedan còn đang ở đỉnh cao.

Điều đó không chỉ do sự kết hợp giữa giá cả hợp lý, chi phí sở hữu thấp, giá trị tái bán cao mà còn có thể kể đến rất nhiều ưu điểm về mặt thiết kế kĩ thuật. Nó phục vụ tốt cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từ những người lái xe lần đầu cho tới những tài xế kỳ cựu yêu thích trải nghiệm lái thú vị.

Thiết kế và kích thước: Honda Civic sở hữu thiết kế thể thao, trẻ trung, phong cách với kích thước lớn, mang lại cảm giác bề thế và cao cấp.

Hãng xe Honda trang bị cho Civic kích thước khá lớn, DxRxC hiện tại của xe lần lượt là 4.678 x 1.802 x 1.415 mm, trục cơ sở đạt 2.735 mm với những đường nét theo phong cách rắn rỏi, mạnh mẽ, trẻ trung nhưng không kém phần cao cấp, dần nối gót theo phong cách đĩnh đạc của “anh cả” Honda Accord.

Không gian cabin rộng rãi, chất lượng cao: Civic cung cấp không gian nội thất thoáng đãng với trục cơ sở lớn hơn so với các đối thủ, hàng ghế sau rộng rãi và khả năng cất giữ hành lý linh hoạt.



Trong khi đa số các đối thủ đều sở hữu trục cơ sở trong khoang 2700mm, thì thông số này ở Civic lên tới 2.735mm, giúp không gian nội thất trở nên thoáng đãng, rộng rãi.





Trải nghiệm lái đầy phấn khích với khối động cơ khỏe: Honda Civic sử dụng động cơ 1.5L Turbo DOHC VTEC 4 xy lanh thẳng hàng (176Hp/240Nm), hộp tự động vô cấp CVT, dẫn động cầu trước, cung cấp một trải nghiệm lái đầy phấn khích.

Tiện nghi và công nghệ: Mẫu xe này được trang bị hệ thống thông tin giải trí hiện đại cùng với những tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến, như hệ thống hỗ trợ Honda Connect và các tiện ích kỹ thuật số.

Tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu: Chế độ lái ECON Mode và Eco Coaching cho người dùng những tùy chọn để tối ưu hóa chi phí nhiên liệu. Theo công bố của hãng, Civic sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu là 8,1 lít/100km đường đô thị, 4,8 lít /100km đường cao tốc và 6,1 lít/100km đường hỗn hợp. Trên thực tế, mức tiêu hao nhiên liệu của động cơ 1.5 Turbo còn thấp hơn so với con số trên.



Hệ thống an toàn đáng nể: Honda Civic có hệ thống an toàn đạt đánh giá 5 sao ASEAN NCAP với gói an toàn tiên tiến Honda SENSING, bao gồm 6 tính năng nổi trội như:

Đèn pha thích ứng tự động AHB

Phanh giảm thiểu va chạm CMBS

Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, giảm thiểu lệch làn đường RDM

Hỗ trợ giữ làn đường LKAS

Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành LCDN

Bản RS còn có thêm camera quan sát làn đường Lane Watch.

Sự kết hợp của những yếu tố trên đã giúp Honda Civic trở thành một mẫu xe được ưa chuộng trên thị trường toàn cầu, bất chấp một số quan điểm chê bai tại Nhật Bản do gu tiêu dùng và điều kiện sử dụng xe cụ thể tại đây.