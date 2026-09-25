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Bị chỉ trích vì mặc đồ ôm sát chụp ảnh ở quán cà phê, chính chủ phân trần: "Chỉ chụp trả job"

Hoàng Dương
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Tranh cãi chuyện cô gái mặc outfit tôn dáng đi cà phê: Quyến rũ, tự tin hay thiếu tinh tế nơi công cộng?

Thời gian gần đây, câu chuyện về phong cách thời trang khi xuất hiện ở những nơi công cộng là chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Mới nhất, hình ảnh một cô gái trẻ diện bộ trang phục bó sát, tôn lên đường cong cơ thể tại không gian một quán cà phê đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Cư dân mạng liên tục đưa ra những ý kiến xoay quanh ranh giới giữa sự gợi cảm, thời trang cá nhân và tính lịch sự nơi công cộng.

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Tranh cãi nảy lửa từ cộng đồng mạng: Quyến rũ hay phản cảm?

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Dưới bài viết chia sẻ hình ảnh của cô gái, cư dân mạng nhanh chóng chia thành hai phe tranh luận gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng quán cà phê là không gian công cộng dành cho nhiều lứa tuổi khác nhau, bao gồm cả người lớn tuổi và trẻ em. Việc diện những bộ đồ quá ôm sát, cắt xẻ táo bạo hoặc mỏng dính có thể tạo cảm giác ái ngại cho những người xung quanh. Một số cư dân mạng nhận xét: "Đẹp thì có đẹp nhưng ăn mặc thế này đi cà phê thấy không hợp cảnh chút nào", hay "Tự do cá nhân nhưng cũng nên tôn trọng mắt nhìn của người khác nơi công cộng".

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Ngược lại, không ít người lên tiếng bảo vệ cô gái, cho rằng thời trang là sự lựa chọn cá nhân và tôn trọng sự đa dạng phong cách. Theo họ, cô gái sở hữu vóc dáng chuẩn, việc mặc đồ ôm sát tôn lên sự tự tin của bản thân là điều hoàn toàn bình thường, miễn là không vi phạm thuần phong mỹ tục hay các quy định của quán. "Mạng xã hội dạo này khắt khe quá, người ta có body đẹp thì người ta mặc tôn dáng thôi", một tài khoản bình luận.

Lời thanh minh chính thức từ chính chủ

Trước những phản ứng dữ dội và làn sóng bình luận trái chiều hướng về mình, cô gái trong cuộc đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân để làm rõ sự việc.

Cô cho biết bộ trang phục mình mặc là một thiết kế được gửi từ shop thời trang. Mục đích chuyến đi chỉ là tranh thủ ghé quán cà phê để chụp ảnh trả Booking chứ không cố tình tạo scandal hay cố ý thu hút sự chú ý tiêu cực. Bản thân cô cũng chụp ảnh ở quán cà phê vắng khách vì trời mưa, sau khi chụp mặc thêm áo khoác. Cô ghi nhận những góp ý chân thành từ mọi người để chú ý hơn trong việc chọn trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh sau này.

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Tranh cãi xoay quanh trang phục đi cà phê của cô gái một lần nữa đặt ra bài học về ranh giới giữa tự do ăn mặc và chuẩn mực văn hóa ứng xử nơi công cộng trong thời đại số. Mỗi người có một tư duy thẩm mỹ và gu ăn mặc riêng. Việc đánh giá một cá nhân qua trang phục cần sự cởi mở và khách quan hơn từ cộng đồng.

Lời thanh minh văn minh, cầu thị từ cô gái đã phần nào hạ nhiệt những tranh cãi trên mạng xã hội, đồng thời mở ra góc nhìn cởi mở hơn về phong cách ăn mặc hiện đại của giới trẻ ngày nay.

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Tags

trang phục bó sát

Quán cà phê

mang xa hoi

thời trang

ăn mặc

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