Bị chém vì trêu nữ nhân viên phục vụ quán bia

Ngày 1/8, thông tin từ CATP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hải An vừa bắt tạm giam Bùi Đặng Chung (SN 2000, ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi “ Cố ý gây thương tích ”.

Trước đó, vào 20h30 ngày 15/5, Nguyễn Đỗ Khởi, Lê Văn Dũng (SN 1999), Vũ Đức Cương (SN 1995) ở xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng và Mai Văn Tuyến (SN 1991) ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng cùng uống bia tại quán Hà Phương tại khu vực gần hồ Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An.



Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm của Khởi gọi thanh toán tiền và Khởi có buông lời trêu đùa T. Y. O. là nhân viên phục vụ tại quán. Lúc này, Chung (bạn trai của O) đi xe máy đến đón O đi ăn đêm nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Chung chạy vào bếp của quán bia lấy 1 con dao chém Khởi, Dũng bị thương. Sau khi gây án, Chung đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua giám định thương tích, Khởi bị giảm 22% sức khỏe, Dũng giảm 18% sức khỏe.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã khởi tố bị can và truy nã đối với Bùi Đặng Chung về tội “Cố ý gây thương tích”.

Từ nguồn tin theo dõi, ngày 11/7, Công an quận Hải An phối hợp lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ Chung, khi đối tượng vừa đến một bệnh viện ở Quận 1 để thăm bạn.