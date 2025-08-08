Ngày 8/8, Công an phường Chánh Hiệp (TPHCM) đang tạm giữ Phạm Nhựt Huỳnh (22 tuổi) để điều tra liên quan đến vụ người đàn ông bị chém gần đứt lìa 1 chân, xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, do có mâu thuẫn nên sáng cùng ngày, anh N.T.T. (30 tuổi) cùng hai nam thanh niên khác cầm hung khí đến một ki ốt thuộc khu phố 3 (phường Chánh Hiệp ) để đánh Phạm Nhựt Huỳnh.

Trong khi hai bên xô xát, Phạm Nhựt Huỳnh dùng dao chém anh T. gần đứt lìa chân phải.

Cửa kính ki ốt vỡ nát sau cuộc xô xát

Nhận được tin báo, Công an phường Chánh Hiệp đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, nghi phạm đã tạm giữ Huỳnh để điều tra. Ngoài ra, công an triệu tập những người có liên quan để làm rõ vụ việc.

Sau khi bị chém , anh T. được người dân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu.

Đến trưa cùng ngày các bác sĩ đã phẫu thuật nối chân cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, huyết áp ổn định, mạch máu lưu thông tốt.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.