Bị chê dùng AI chỉnh ảnh quá nhiều, hot girl lên tiếng phản bác mạnh mẽ

Hot girl xinh đẹp bị chỉ trích vì dùng AI tạo ảnh?

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển với tốc độ chóng mặt và nhanh chóng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Từ công việc, học tập cho tới giải trí, AI dần trở thành một công cụ quen thuộc giúp con người tiết kiệm thời gian và tạo ra nhiều sản phẩm sáng tạo hơn. Trên mạng xã hội, công nghệ này cũng được nhiều nhà sáng tạo nội dung, đặc biệt là các hot girl hay influencer, tận dụng để tạo ra những bức ảnh độc đáo và ấn tượng.

Thực tế, việc sử dụng AI để chỉnh sửa hình ảnh, tạo bối cảnh hay nâng cấp chất lượng ảnh không còn quá xa lạ. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể biến một bức ảnh bình thường thành một sản phẩm mang màu sắc nghệ thuật. Chính vì thế, không ít hot girl đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ này để làm mới hình ảnh cá nhân, thu hút thêm sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, việc sử dụng AI đôi khi cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Một số người cho rằng các bức ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI khiến mọi thứ trở nên "quá hoàn hảo", thiếu đi sự tự nhiên. Thậm chí, có người còn cho rằng việc lạm dụng công nghệ sẽ khiến hình ảnh cá nhân trở nên thiếu chân thực, dễ gây hiểu lầm cho người xem.

Điển hình như câu chuyện của một hot girl đang gây chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây. Cô nàng vốn sở hữu ngoại hình xinh đẹp và thường xuyên chia sẻ những bức ảnh được chỉnh sửa bằng AI với phong cách khá độc đáo. Ban đầu, những hình ảnh này nhận được nhiều lời khen vì sự sáng tạo và khác biệt. Thế nhưng sau đó, một bộ phận cư dân mạng lại bắt đầu chỉ trích cô vì cho rằng cô "lạm dụng AI" quá mức.

Không im lặng trước những lời bàn tán, cô nàng đã lên tiếng phản hồi khá thẳng thắn. Trong bài viết của mình, hot girl cho biết cô cảm thấy khá buồn cười khi có người cố so sánh rằng họ "không dùng AI, chỉ dùng filter". Theo cô, việc sử dụng AI chỉ đơn giản là để "nghịch" ảnh vì thấy công nghệ thú vị, đồng thời đôi khi còn giúp tạo thêm nguồn thu nhập thụ động. Cô cũng khẳng định điều đó không có nghĩa là mình "sống nhờ AI". Ngoài đời, nhiều người từng gặp cô và đều biết rõ ngoại hình thật của cô ra sao. Bên cạnh đó, cô cũng thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân vẫn dùng filter giống như hầu hết người dùng mạng xã hội khác.

Hot girl này còn đặt ra câu hỏi khá châm biếm rằng liệu chỉ cần nói "tôi không dùng AI" thì có tự động trở thành "người thật hơn" hay không. Thậm chí, cô cho biết có những bức ảnh chụp hoàn toàn bình thường nhưng vẫn bị một số người khẳng định là AI, khiến cô cảm thấy những lời chỉ trích đó khá vô lý.

CĐM có đang quá khắt khe?

Trong phần phản bác của mình, hot girl tiếp tục nhấn mạnh rằng nhiều người đang biến câu chuyện AI thành một cuộc thi xem ai "thật hơn", điều mà cô cho là khá vô nghĩa. Theo cô, filter thực chất cũng có khả năng làm mịn da, chỉnh ánh sáng, thậm chí thay đổi tỉ lệ khuôn mặt. Một số ứng dụng còn có thể thay đổi gương mặt bằng AI mà người dùng không hề nhận ra.

Chính vì vậy, việc cố gắng dùng AI hay filter làm tiêu chí để đánh giá "độ thật" của một người trên mạng xã hội là điều khá phi lý. Trong quan điểm của hot girl, AI đơn giản chỉ là một công cụ, giống như nhiều công nghệ chỉnh sửa hình ảnh khác.

Câu chuyện này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi. Một số người đồng tình với hot girl và cho rằng AI chỉ là công cụ sáng tạo, việc sử dụng nó hoàn toàn không có gì sai. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng người nổi tiếng cần minh bạch hơn khi đăng tải những hình ảnh đã chỉnh sửa bằng công nghệ.

Dù đứng ở góc nhìn nào, câu chuyện cũng cho thấy một thực tế rằng ranh giới giữa "thật" và "ảo" trên mạng xã hội ngày càng trở nên mờ nhạt. Khi công nghệ phát triển, việc chỉnh sửa hình ảnh hay sử dụng AI có lẽ sẽ ngày càng phổ biến hơn. Vì vậy, thay vì chỉ trích hay phán xét quá gay gắt, có lẽ cộng đồng mạng cũng cần có cái nhìn cởi mở hơn. Bởi suy cho cùng, AI vẫn chỉ là một công cụ, còn cách sử dụng và giá trị của nó phụ thuộc vào chính con người.