Bị chê đồ ăn chua, hàng cơm tấm giải thích do có... hàn the: Dân tình bất ngờ tới "ngã ngửa", chủ quán phản hồi thế nào?

Hàn the, còn được biết đến dưới cái tên Borax, là một muối của axit boric (H3BO3) và có dạng tinh thể màu trắng đục, không mùi và không vị, tan nhanh trong nước, đồng thời sở hữu các tính năng như khả năng sát khuẩn, diệt nấm, loại bỏ mùi và làm sạch hiệu quả. Trong dân gian, người ta còn gọi hàn the bằng các tên gọi khác như băng sa, bồng sa hay nguyên thạch. Ngày nay, hàn the còn có nhiều tên gọi thương mại khác, chẳng hạn như natri tetraborat hay sodium tetraborate. Trong đời sống, hàn the được ứng dụng trong y học, mỹ phẩm, tẩy rửa... Tuy nhiên, sử dụng hàn the không đúng cách, với liều lượng nhiều sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người. Nhất là khi ăn phải, hàn the sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như ngộ độc, ảnh hưởng tới chức năng thận, hệ thần kinh...