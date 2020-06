Bị chặn đánh, nam thanh niên rút dao đâm chết 2 người, 1 bị thương

Ngày 16-6, TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Ngọc (19 tuổi, trú xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng vào khoảng 21 giờ 30 ngày 12-12-2019, Ngọc gọi cho bạn là Hoàng Trung (SN 1999) nhờ chở ra QL 1A để đón xe khách ra Hà Nội làm việc.



Lúc này, Trung đang ngồi uống rượu, ăn ốc với bạn. Nhận được điện thoại của Ngọc, Trung đứng dậy lên xe chuẩn bị đi. Lúc này, Cao Thái D. (SN 1996, trú xã Diễn Trung) và Lê Văn A. (SN 2000) và Cao Văn C. (SN 1994, cùng trú xã Diễn An) đi đến mời rượu bàn của Trung.

Thấy Trung lên xe chuẩn bị đi, D., A. và C. đi theo giữ lại hỏi vì sao lại bỏ đi. Trung cho biết mình đang vội về chở bạn ra đón xe đi Hà Nội, lát nữa sẽ quay về uống rượu cùng mọi người. Nói xong, Trung phóng xe máy đi.

D., A. và C. cũng lên xe máy đi theo. Đi được 1 km thì C., A. và D. lấy khẩu trang che biển số xe của mình. Đến khoảng 22 giờ 40 cùng ngày, khi Trung đang chở Ngọc ra điểm đón xe thì bị xe của C. chặn lại. Trung hỏi có chuyện gì thì bị nhóm này xông vào đánh tới tấp vào người.

Thấy bạn bị đánh, Ngọc xuống xe hỏi vì sao lại đánh bạn mình thì bị D. đánh vào đầu. Bị đánh đau, Ngọc rút dao đâm loạn xạ khiến A., D. và C. bị thương nặng. A. và D. tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Ngọc bắt xe ra Hà Nội bỏ trốn, ngày 17-12-2019, Ngọc bắt xe về quê và đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết, không thù hằn gì với các bị hại. Tuy nhiên, việc vô cớ bị chặn đánh giữa đường nên đã không làm chủ được hành vi của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Ngọc tù chung thân về tội "Giết người"; buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại Lê Văn A. gần 150 triệu đồng, bồi thường cho gia đình Cao Thái D. 146 triệu đồng, bồi thường cho Cao Văn C. hơn 45 triệu đồng.