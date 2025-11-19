Ngày 19-11, TAND TPHCM xét xử bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng 4 đồng phạm Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội lừa dối khách hàng.



Tại toà, chủ toạ đặt câu hỏi vì sao trong thời gian hoạt động nghệ thuật dưới sự quản lý của Công ty Sen Vàng, Thùy Tiên lại trở thành cổ đông của dự án kinh doanh kẹo Kera.

Trả lời HĐXX, Thùy Tiên cho biết trước khi hợp tác với Công ty Chị Em Rọt trong dự án kẹo Kera, cô đã xin ý kiến công ty, cụ thể là người quản lý trực tiếp là "giám đốc Dung". "Được đồng ý, bị cáo mới làm" – Thùy Tiên khai.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Theo kết luận điều tra, khi bê bối liên quan đến kẹo Kera nổ ra, Thùy Tiên đã đề nghị Công ty Sen Vàng đứng ra ký một hợp đồng dịch vụ quảng cáo với Công ty Chị Em Rọt để "hợp thức hóa" vai trò của mình.

Sen Vàng là đơn vị quản lý hình ảnh và hoạt động nghề nghiệp của Thùy Tiên sau khi cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, với hợp đồng quy định công ty đại diện cho hoa hậu trong việc xây dựng hình ảnh, làm việc với đối tác, thương thảo hợp đồng và sắp xếp lịch trình.

Hợp đồng này được ký vào tháng 3-2025 nhưng lại ghi lùi ngày hiệu lực về tháng 12-2024, tức trước thời điểm Thùy Tiên bắt đầu quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội.

Việc lùi ngày khiến nội dung thể hiện rằng Thùy Tiên chỉ là người thực hiện dịch vụ quảng cáo theo thỏa thuận với Sen Vàng, không phải cổ đông hay người tham gia kinh doanh kẹo Kera.

Cơ quan điều tra cho rằng mục đích của việc lập hợp đồng mang tính "khống" này là giúp Thùy Tiên né tránh trách nhiệm, giảm sự liên đới của cô trong hoạt động kinh doanh sản phẩm; trong khi đó, Sen Vàng và các cá nhân liên quan không được hưởng lợi nên không bị xem là đồng phạm.

Tại tòa, chủ tọa nhiều lần truy hỏi Thùy Tiên về người đã tư vấn cách "hợp thức hóa" hồ sơ và bị cáo trả lời "Nhiều người tư vấn nên không nhớ".

Quan điểm của cơ quan công tố

Đại diện VKSND TPHCM đánh giá công ty Chị Em Rọt chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách phẩm chất, công dụng cũng như việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera. Tuy nhiên trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thức Thùy Tiên đã không kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm.

Các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong một viên kẹo là rất thấp, chỉ chiếm tỉ lệ 0,93%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau. Các bị cáo cũng biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap. Các bị cáo cũng không biết nguồn gốc thành phần nguyên liệu được sử dụng nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm ghi có 10 loại bột rau củ khoảng chiếm tỉ lệ 28,3%.

Đồng thời các bị cáo cũng đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản quay video và nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu và quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên nền tảng xã hội.

Hành vi này dẫn đến từ ngày 12-12-2024 đến ngày 14-5-2024, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng và mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera. Tổng số tiền thu được từ những giao dịch này là hơn 17,5 tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính được xác định 12,4 tỉ đồng.

VKSND TP HCM đề nghị tuyên phạt các bị cáo trong vụ án. Theo đó, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công, mỗi bị cáo chịu mức án từ 3 đến 4 năm tù; đối với Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên, mỗi bị cáo chịu mức án từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, VKS cũng đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung, mỗi bị cáo phải nộp 50 triệu đồng.





