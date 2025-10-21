Bị cáo buộc là “anh hùng bàn phím”, chàng trai Hàn Quốc nhận kèo trên mạng, mở cả lễ hội quy tụ 2.000 người tới xem và cái kết viên mãn cho tất cả

Vào một ngày đẹp trời tháng 8 năm 2012, trên diễn đàn nhiếp ảnh SLR Club, một người dùng tên “Lvl 7. Bug” đã khiến cả Internet Hàn Quốc dậy sóng chỉ với khẳng định: có thể một mình dựng thành công lều quân đội chứa được 24 người. Với một đất nước với số lượng đông đảo người dân từng đi nghĩa vụ quân sự, hiểu rõ công việc này vốn cần tới tổ đội ít nhất 8 người dựng trong 10 phút, khẳng định của anh Lee Kwang-nak chẳng khác nào lời lẽ của một kẻ ngạo mạn, một “anh hùng bàn phím” núp sau màn hình.

Trên diễn đàn, vô số người dùng phản ứng: người bảo anh ảo tưởng, người nghi ngờ anh chưa từng đi lính, kẻ thậm chí đòi anh chứng minh bằng hành động. Vài giờ sau, Lee đã mô tả chi tiết cách một người có thể tự dựng lều quân đội 24 người, đồng thời đặt ra một “kèo” cá cược trị giá 500.000 won.

Một thành viên của diễn đàn SLR Club, người tự nhận là một “nhà tổ chức sự kiện”, đã giúp Lee mượn được một chiếc lều và sắp xếp địa điểm cho sự kiện, vốn sau này trở thành T24 Festival - Lễ hội T24.

Lee Kwang-nak tại Lễ hội T24 - Ảnh: NewDaily.

T24 Festival được ấn định tổ chức vào ngày 8 tháng 9 năm 2012 tại Trường Tiểu học Shinwon, quận Yangcheon, Seoul. Trong những ngày trước sự kiện, cả cuộc tranh luận lẫn vụ cá cược của Lee đều lan truyền mạnh mẽ trên internet. Bản thân Lee cũng tích cực quảng bá T24 Festival bằng cách tự làm video, poster và các ấn phẩm quảng cáo khác, trong khi nhiều công ty đã tham gia tài trợ chính thức cho sự kiện này.

Đúng vào ngày 8/9/2012, hơn 2.000 người kéo tới chứng kiến sự kiện hiếm thấy giữa “người đàn ông và cái lều”. Sự kiện có tài trợ, có giải thưởng, có người dẫn chương trình, có phóng viên, thậm chí có cả ca sĩ Lexy sẵn sàng biểu diễn nếu anh thành công. Cả Internet thì theo dõi trực tiếp trên Ustream và AfreecaTV, với hơn một triệu lượt xem. Một thử thách quân sự nghiêm túc bỗng hóa thành lễ hội giữa đời thực.

Đúng 14h, người dẫn chương trình đưa anh Lee ra mắt công chúng. Trên sân khấu, “Lvl 7. Bug” khẳng định kết quả của Lễ hội T24 không quan trọng, và anh chỉ muốn một điều đơn giản: ai cũng vui vẻ khi góp mặt tại đây.

Vào hồi 15h09, Lee bắt đầu công việc. Khán giả hô lớn tên online của anh Lee, là “Bug”, mỗi khi anh hoàn thành được một câu cột lều. Sau gần một giờ trôi qua, vào 15h50, anh nghỉ tay khoảng 10 phút, chụp vài tấm ảnh tự sướng rồi và đăng bài lên chính forum SLR Club.

Đến 16h34, anh Lee hoàn thành công trình, đứng trên đỉnh lều giơ tay chiến thắng trong tiếng reo vang. Anh đã dựng thành công chiếc lều quân sự trong sau 1 giờ 29 phút, sớm hơn dự kiến đến cả nửa tiếng. Cả sân trường vỡ òa, ùa tới chỗ anh Lee với mong muốn có được một tấm ảnh với “người nổi tiếng”.

Lee Kwang-nak và thành tích dựng lều đáng nể - Video: Internet.

Lee nhận được một chiếc cúp ghi nhận thành tích dựng lều. Ngoài ra, Lee còn nhận được hơn 5 triệu won cùng nhiều phần thưởng khác, bao gồm cả một tấm bảng lưu niệm ghi lại chiến công của anh.

Phần thưởng của Lee không chỉ là vinh quang. Anh nhận hơn 5 triệu won, cùng hàng loạt quà tài trợ từ dầu động cơ đến voucher khách sạn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thậm chí tweet rằng cuối cùng cũng chứng minh được “một mình dựng lều 24 người là có thật” và đùa rằng họ sẽ cân nhắc gọi anh nhập ngũ lại.

Trong các buổi phỏng vấn sau đó, Lee kể mình từng phục vụ 8 năm trong quân ngũ, và chuyên dạy lính dựng lều. Anh cũng thổ lộ, trước lễ hội này, anh chưa từng dựng lều một mình bao giờ. Đó đúng nghĩa là một canh bạc, và Lee Kwang-nak đã giành chiến thắng. Còn cộng đồng mạng thì gọi T24 Festival là minh chứng cho “sức mạnh Internet”, nơi một câu nói bâng quơ có thể biến thành lễ hội 2.000 người. Hàn Quốc Thời báo cho rằng lễ hội “có lẽ là sự kiện độc đáo nhất mà Seoul từng chứng kiến” trong năm 2012.

Câu chuyện kết thúc vui vẻ, ngoại trừ vụ nhỏ: vài ngày sau, Lee phàn nàn công khai về KT Corporation vì hứa tặng điện thoại mà không giao. Anh còn tự ứng cử vào chương trình “Law of the Jungle”. Nói ngắn gọn, từ một lời nói trên mạng, anh đã dựng được không chỉ cái lều, mà cả danh tiếng và một cơn bão cười cho cả xứ Hàn.