Bị can nổ súng cướp tiệm vàng chợ Đông Ba viết thư gửi lãnh đạo Công an Thừa Thiên - Huế

Chiều 6-8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Quốc (38 tuổi, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để điều tra về 2 tội danh "Cướp tài sản" và "Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị can Ngô Văn Quốc thời điểm gây án

Tại cơ quan công an, Quốc bước đầu khai nhận, tại thời điểm gây án, Quốc là cán bộ công an đang công tác tại Trại giam Bình Điền (Bộ Công an) với quân hàm đại úy. Do có nhiều bức xúc trong cuộc sống và công việc, tâm lý bất thường nên trưa 31-7 trong lúc được phân công trực gác đơn vị, đối tượng chạy xe máy, mang theo súng AK lấy từ đơn vị về chợ Đông Ba để nổ súng, cướp tiệm vàng.

Một cán bộ điều tra vụ án này cho biết, sau gần 1 tuần bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, tâm lý Ngô Văn Quốc dần ổn định. Đối tượng đã nhận ra hành vi sai trái mà mình gây ra. Quốc rất hối hận và viết một bức thư nhờ cán bộ điều tra gửi đến lãnh đạo Công an Thừa Thiên - Huế.

Trong thư đối tượng Ngô Văn Quốc bày tỏ, ngay sau khi xả súng gây ra 2 vụ cướp tiệm vàng chỉ trong vài phút, tâm lý y bất ổn, hoảng loạn nên có ý định tự sát.

Tuy nhiên, sau khi được Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng như một số cán bộ Công an tỉnh này trực tiếp thuyết phục, kịp thời nắm bắt tâm tư, đối tượng đã không còn suy nghĩ tiêu cực. Lúc này, đối tượng đã quyết định buông súng để ra đầu thú.

Trong bức thư, đối tượng Ngô Văn Quốc còn hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt và nhất định sau này sẽ làm người lương thiện…

Công an đang thu thập chứng cứ điều tra vụ án

Theo ghi nhận, đến sáng 6-8, cả 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (chợ Đông Ba, TP Huế) mà Ngô Văn Quốc nổ súng cướp vàng đều mở cửa trở lại, hoạt động bình thường.

Cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế đang nỗ lực phối hợp với Hue-S (Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế) để có biện pháp buộc người dân nhặt vàng – tang vật của vụ cướp khẩn trương giao nộp lại cho cơ quan công an, phục vụ điều tra vụ án.

CSau khi khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên-Huế sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với Ngô Văn Quốc. Thời gian giám định kéo dài khoảng gần 2 tháng.