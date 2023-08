Bị cả xóm đuổi đánh vì đậu xe trước cửa nhà, tài xế nhập viện cấp cứu

Theo hồ sơ, khoảng 21h15 ngày 9/8, anh Đ.X.C điều khiển xe ô tô tải giao hàng đến tiệm tạp hóa trên đường N2 (khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An). Khi tới nơi, anh C đậu xe ô tô tải trước nhà Thanh để giao hàng.

Cùng lúc này, Thanh trở về nhà, thấy xe anh C điều khiển đậu chắn cửa ra vào nên xuống xe chửi bới , hai bên lời qua tiếng lại với nhau. Lúc bấy giờ, Thanh cùng Huy và một số người dân gần đó dùng gậy kim loại, cây gỗ đuổi đánh anh C.

Bị tấn công gây thương tích, anh C được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thành phố Dĩ An lập tức đến hiện trường đưa Thanh, Huy cùng một số người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Thanh và Huy thừa nhận là người trực tiếp gây thương tích cho nam tài xế xe tải. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Thanh và Huy để tiếp tục điều tra, làm rõ.