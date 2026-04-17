Bị bỏ quên trên xe ô tô, bé gái 2 tuổi tử vong

Sáng 17-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé gái hơn 2 tuổi tử vong trong xe ô tô.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 16-4, anh Đ. (trú xã Đông Lộc) lái ô tô chở con gái hơn 2 tuổi tới lớp mầm non. Tuy nhiên, sau đó anh Đ. quên đưa con đến trường mà điều khiển xe đến cơ quan làm việc. Sau khi đỗ xe tại cơ quan, anh Đ. vào làm việc bình thường.

Đến khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, đồng nghiệp của anh Đ. ra vị trí đỗ xe ô tô thì phát hiện một bé gái đang nằm trong xe nên gọi anh Đ. ra mở xe thì phát hiện cháu nhỏ đã tím tái. Mọi người liền đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Cũng theo lãnh đạo xã Đông Lộc, nhận được thông tin, sáng nay 17-4, địa phương đã cử đoàn đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.