Bị bệnh ngón tay, 'thần bài Singapore' vẫn trở thành quán quân America's Got Talent nhờ nỗ lực phi thường

Shin Lim được mệnh danh là 'Thần bài Singapore' vì đôi tay vô cùng khéo léo có thể hô biến những lá bài chỉ trong 1 cái chớp mắt, đó cũng là lý do người xem luôn bị mê hoặc bởi màn trình diễn ảo thuật thần sầu của anh tại sân khấu America's Got Talent.

Anh đã 2 lần giành danh hiệu quán quân trong cuộc thi America's Got Talent (năm 2018 và 2019) cũng như được nhận danh hiệu Best In The World (Tạm dịch: Giỏi nhất thế giới), thế nhưng ít ai ngờ rằng ảo thuật gia Shin Lim đang mắc 1 căn bệnh liên quan đến dây chằng ngón tay cái.

Bằng những nỗ lực phi thường, anh đã biến đôi tay tưởng chừng không còn đủ khéo léo để trình diễn ảo thuật trở thành đôi tay mà bất cứ ảo thuật gia nào cũng phải ngưỡng mộ.

Dưới đây là màn ảo thuật tại America's Got Talent: The Champions mà chính anh là người chiến thắng chung cuộc. Người dẫn chương trình là Terry Crews đã tham gia màn ảo thuật này và không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến 'ma thuật của đôi bàn tay' ngay trước mắt mình.

Xem video: