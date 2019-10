Bị bệnh nên vác cả giường bệnh đến lớp để không bỏ sót buổi học nào, nữ sinh con nhà người ta đây rồi

Thời học trò hay viện lý do này lý do kia chỉ để được nghỉ học, mà một trong số đó "em bị ốm" là lý do quen thuộc nhất. Với các cô cậu học trò thời nay, việc học trên lớp quá nhiều, học từ sáng đến tối từ thứ 2 đến chủ nhật khiến ai cũng khao khát được nghỉ học một ngày để cho tâm hồn được thoải mái nhất bỏ quên đống bài tập chất chồng ngoài kia.



Mới đây, cư dân mạng đang lan truyền tay nhau bức ảnh một nữ sinh bị bệnh mang hẳn giường đến lớp để... nằm học khiến ai cũng tán dương.

Ảnh: Trường Người Ta.

Được biết đây là một lớp học tại ngôi trường ở Thái Lan. Mặc dù bị ốm nhưng nữ sinh vẫn cố gắng đi học, vì bệnh tình vẫn chưa ổn định hẳn nên mới phải nằm ngay trên giường bệnh.

Lớp học thường ngày rất rộng bỗng nay trở nên chật hẹp hơn vì chiếc giường chiếm khá lớn diện tích, nhưng trên gương mặt của học sinh nào cũng tươi cười vì thấy bạn mình dù bệnh vẫn quyết tâm học hành.

Ngay sau khi bài đăng được đăng tải đã gây bão mạng xã hội, thu về hơn 44.000 lượt like và hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ.

"Bố mẹ nhìn được tấm hình này rồi chắc chắn sẽ bảo: Con nhà người ta kìa, nhìn mà học tập đi", bạn Sakurauchi Riko bình luận.

"Đi học nhặt cái bút rơi còn mất gốc chứ nghỉ ở nhà thành người tối cổ luôn đấy", bạn Hoàng Mai Phương cho hay.

"Thiết nghĩ chúng ta cần 1 cái như này để ngủ ngay trên lớp", bạn Thu Dung chia sẻ.