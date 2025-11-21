Bị bắt trong tù, Bình Gold vẫn ra MV mới: "Con muốn được trở về nhà mẹ ơi"

Tối 21/11, Bình Gold khiến cộng đồng rap bất ngờ khi thông báo ra nhạc trở lại. Nam rapper đăng tải teaser dài 27 giây cho sản phẩm mang tên Con Muốn Được Trở Về Nhà . Khác với phong cách đầy khoe mẽ và “ăn chơi” từng gắn với hình ảnh của mình, Bình Gold xuất hiện trong MV với loạt khung hình gợi nhắc về quá khứ hào nhoáng nhưng được đặt trên nền giai điệu piano mang màu sắc tự sự. Chỉ với một đoạn teaser ngắn, nhiều người dự đoán đây sẽ là ca khúc chất chứa nhiều nỗi lòng. MV dự kiến lên sóng ngày 25/11.

Bình Gold bất ngờ đăng teaser MV mới

Sự xuất hiện trở lại này khiến làng rap xôn xao bởi chỉ mới 5 tháng trước, Bình Gold bị bắt vì liên quan đến hành vi cướp tài sản. Tối 26/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Vũ Xuân Bình (28 tuổi, thường gọi là Bình “Gold”, quê Hải Phòng, trú tại Phú Thượng - Hà Nội) để điều tra. Thông tin được xác nhận sau khi Tổng đài 113 nhận cuộc gọi cầu cứu từ anh N.V.B, tài xế taxi chở một nam thanh niên lên đường vành đai 3 gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Khi phát hiện hành khách có dấu hiệu bất thường và có hành vi đe dọa, anh B. lập tức chạy ra ngoài. Người này nhanh chóng lái chiếc taxi bỏ chạy, mang theo ví và điện thoại của anh.

Bình Gold tại cơ quan điều tra

Nhận tin báo, Công an phường Đại Mỗ cùng lực lượng liên quan lập tức triển khai truy bắt. Đến khoảng 10h55 cùng ngày, Vũ Xuân Bình bị giữ tại khu vực đường gom vành đai 3, gần nghĩa trang Cự Khối (Long Biên, Hà Nội). Toàn bộ tài sản của anh B. đã được thu hồi. Kiểm tra nhanh, Bình Gold dương tính với ma túy và khai nhận toàn bộ hành vi tại cơ quan điều tra.

Chính vì vậy, việc Bình Gold xuất hiện trở lại thông qua một sản phẩm âm nhạc mới khiến rap fan hoang mang. Nhiều ý kiến cho rằng MV này được quay từ trước và do ekip chủ động phát hành. Điều này cũng đặt ra vấn đề, liệu một nghệ sĩ vi phạm pháp luật có được phép xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc và lên sóng công khai hay không.

Bình Gold gây xôn xao

Hiện teaser của Con Muốn Được Trở Về Nhà đang thu hút lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội.