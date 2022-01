Bị bắt khi mò về quê nhà sau gần 39 năm trốn truy nã

Chiều tối ngày 28/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, trong buổi sáng cùng ngày, tổ công tác của đơn vị này đã bắt giữ một phạm nhân bị truy nã về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” cách đây gần 39 năm.



Đối tượng trốn nã là Nguyễn Văn Tín (SN 1960), quê quán ở thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nhưng từ thập kỷ 70 thế kỷ trước đã cùng gia đình chuyển vào phía Nam, cư trú tại Khu 14, Phú Hòa B, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm (Thuận Hải), nay là TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Theo hồ sơ truy nã, cách đây 43 năm, trong khoảng thời gian từ tháng 6/1979 đến tháng 10/1979, hai anh em Nguyễn Văn Tín, Nguyễn Văn Luận cùng 10 đối tượng khác cấu kết băng nhóm thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản của công dân. Đến ngày 7/10/1979, Tín cùng đồng bọn bị Công an tỉnh Thuận Hải bắt giữ sau nhiều cuộc điều tra truy xét ráo riết.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 11/HSST ngày 11/2/1980 của TAND tỉnh Thuận Hải lúc bấy giờ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tín 8 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân" và 2 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản công dân". Theo đó, án sơ thẩm buộc bị cáo Tín phải chấp hành hình phạt tổng hợp 10 năm tù.

Trong hành trình trốn nã, Nguyễn Văn Tín đã thay đổi tên tuổi để được đăng ký thường trú và cấp giấy chứng minh nhân dân.

Sau khi án có hiệu lực pháp luật, Tín được đưa đi thi hành án tại Trại giam Xuyên Mộc thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam của Bộ Công an ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong lúc đang đi lao động sản xuất vào ngày 4/5/1983, Tín tìm đường lẩn trốn biệt dạng nên bị Trại giam Xuyên Mộc ra lệnh truy nã, đến ngày 22/1/2002 Cục Cảnh sát hình sự thuộc Tổng cục Cảnh sát Nhân dân – Bộ Công an tiếp tục ra lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với phạm nhân Nguyễn Văn Tín về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.



Trong hành trình trốn nã, Nguyễn Văn Tín đã thay đổi tên tuổi là Nguyễn Văn Thành (SN 1955) để tìm cách đăng ký thường trú tại thôn Tây Nam 2, xã Đai Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) và được cấp chứng minh nhân dân ngày 14/2/2019.

Sau gần 39 năm lẩn trốn biệt dạng, Nguyễn Văn Tín bị bắt giữ theo lệnh truy nã của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an .

Nhầm tưởng sau gần 39 lẩn trốn và đang ẩn mình dưới vỏ bọc công dân lương thiện bằng tên tuổi khác với khai sinh trước đây sẽ không một ai nhận diện được mình là đối tượng trốn truy nã, nên ngày 28/1 Nguyễn Văn Tín tìm về quê nhà ở thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An (Phú Yên), mà không hề biết rằng một tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện hành tung đối tượng bị truy nã khi Tín vừa đến nhà người thân.



Được biết trong chiều 28/1, Trại giam Xuyên Mộc đã phân công một tổ công tác đang trên đường ra Phú Yên tiếp nhận Nguyễn Văn Tín đưa về huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) để phục hồi điều tra và xử lý về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” theo quy định pháp luật.