Bị bán khi còn nhỏ, KOL có 5 triệu người theo dõi tha thiết tìm bố mẹ ruột

Cô gái Trung Quốc 20 tuổi này được biết đến với tên gọi Aurora, có 5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Sau khi một đoạn video quay cảnh Aurora mua đồ ăn được lan truyền mạnh mẽ, cô được mệnh danh là "Chị Toufu”. Các video của cô thường nói về cuộc sống du học , du lịch khắp đất nước và khám phá ẩm thực Thái Lan, theo Jiupai News .

Aurora mong muốn được tìm lại gia đình ruột thịt của mình. (Ảnh: Handout)

Ngày 30/6, Aurora chia sẻ một video kể lại nỗi đau bị bắt cóc hồi nhỏ. Cô không biết những người ruột thịt của mình sống ở đâu hay tên thật của mình là gì, chỉ nhớ gia đình mình rất hạnh phúc. Bố mẹ ruột rất yêu thương cô, anh trai và hai chị gái thường dẫn cô đến chơi gần một con suối.

Khi Aurora khoảng 5 tuổi, cô được cha đưa đến thành phố khác bằng xe máy, sống cùng người phụ nữ khác và bảo cô gọi người này là mẹ. Không lâu sau đó, Aurora bị một người phụ nữ khác bắt cóc khi đang chơi trên phố. Cô bé bị đưa đến một ngôi làng ở miền trung tỉnh Hà Nam, bị bán cho người đàn ông ngoài 50 tuổi.

Theo Aurora, cha nuôi của cô không có vợ. Ông hy vọng đứa con nuôi của mình có thể học tập xuất sắc và được nhận vào một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, Aurora không học hành chăm chỉ nên thường xuyên bị cha nuôi đánh đập.

Aurora là đứa trẻ bị bắt cóc, bán làm con nuôi. (Ảnh: Handout)

Aurora tự học tiếng Thái và chuyển đến Thái Lan vào năm 2022. (Ảnh: Handout)

Aurora tiết lộ rằng cả cha và anh rể đều xâm hại cô. Cô từng cố gắng tự tử nhưng không thành. Sau đó, Aurora đi học đại học và mở cửa hàng online để kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Năm 2022, Aurora đến Thái Lan du học sau khi tự học tiếng Thái.

“Tôi thường xem video về những người tìm kiếm gia đình ruột thịt và đoàn tụ. Hơn 10 năm qua, tôi luôn nghĩ về cha mẹ ruột mỗi ngày. Vì vậy, tôi đã lấy hết can đảm thực hiện video này để chia sẻ câu chuyện của chính mình. Tôi hy vọng bố mẹ, anh trai hoặc chị gái tôi có thể xem video của tôi và liên lạc với tôi”, Aurora nói.

Cô cũng công bố một bức ảnh của mình do kẻ bắt cóc chụp tại nhà ga xe lửa trước khi họ bắt đầu hành trình đến tỉnh Hà Nam. Cộng đồng mạng cho rằng địa điểm này có thể là Ga đường sắt phía Bắc Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông.

Cô chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu do kẻ bắt cóc chụp. (Ảnh: Handout)

Đầu tháng 7, Aurora trở về Trung Quốc và trình báo vụ việc với cảnh sát Quảng Châu. Cuộc điều tra đang được tiến hành. “Tôi sẽ mãn nguyện nếu biết được bố mẹ thế nào, có khỏe mạnh hay không. Tôi muốn nói với bố mẹ rằng dù họ giàu hay nghèo, tôi vẫn yêu họ”, Aurora nói.

(Nguồn: SCMP)



