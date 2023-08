Bí ẩn vùng đất toàn “mỹ nhân lai tây” của Trung Quốc

Vùng đất nhiều mỹ nhân nhất ở Trung Quốc chính là khu tự trị Tân Cương. Những cô gái ở Tân Cương luôn thu hút người đối diện với ngũ quan đẹp, khí chất và dáng dấp nổi bật. Thậm chí, nhiều mỹ nữ còn có vẻ đẹp lai tây vô cùng cuốn hút. Các cô gái Tân Cương nổi tiếng vì vẻ đẹp có sự pha trộn hoàn hảo giữa nét đằm thắm, dịu dàng của người Á Đông và nhiều nét tây ấn tượng như mũi cao, da trắng.

Câu hỏi đặt ra rằng, tại sao Tân Cương lại có nhiều người đẹp như vậy?

Trên thực tế, theo các chuyên gia, có 3 nguyên nhân chính để giải thích cho việc Tân Cương có nhiều người đẹp.

Tân Cương là "quê hương" của nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á, Cổ Lực Na Trát...

Tân Cương có vị trí địa lý đặc biệt, nơi giao thoa nhiều nền văn hóa.

Thứ nhất, vị trí địa lý đặc biệt.

Tân Cương là đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất của Trung Quốc, với diện tích lên tới 1,6 triệu km². Tân Cương là vùng đất nằm ở tuyến đường nối châu Âu và châu Á, giáp với các nước Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ. Do đó, vùng đất này cũng là một phần quan trọng của con đường tơ lụa nổi tiếng thuở xưa trong lịch sử.

Gene của những người phụ nữ ở Tân Cương cũng mang nhiều đặc điểm khác với người Hán ở Trung quốc. Cụ thể, họ vừa có mũi cao, da trắng, dáng người cao ráo như người châu Âu, đồng thời vừa có đôi mắt to, sâu và lông mi dài như người Arab. Ngoài ra, phụ nữ Tân Cương cũng có vẻ đẹp dịu dàng giống phụ nữ ở Ấn Độ.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng. Cô sở hữu đôi mắt to, mũi cao, da trắng và gương mặt rất tây.

Theo một khảo sát, bình quân mắt của phụ nữ châu Á dài khoảng 25,23 mm, nhưng độ dài mắt của phụ nữ ở Tân Cương dài tới 31,8 mm.

Đặc biệt, mũi của những người phụ nữ ở Tân Cương rất cao. Mũi vốn dĩ là bộ phận tạo nét lập thể cho gương mặt. So với những phụ nữ châu Á thông thường, mũi của phụ nữ ở Tân Cương cao hơn 6 độ. Vì vậy, nhiều người còn nói đùa rằng phụ nữ Tân Cương mũi cao tới mức khi nằm khóc thì nước mắt cũng không thể làm ướt gò má bên kia được.

Thứ hai, do điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt.

Ăn nhiều hoa quả giàu dinh dưỡng, vitamin C là một cách giúp các cô gái ở Tân Cương luôn trẻ đẹp.

Ở Tân Cương, chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm là rất lớn. Đặc điểm này khiến nhiều loại hoa quả ở đây có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn.

Chẳng hạn, các loại dưa ở Tân Cương đều có hàm lượng đường và dinh dưỡng cao hơn so với những nơi khác. Dưa lưới trồng ở vùng khác có hàm lượng vitamin C là 12 mg/100g. Tuy nhiên, loại dưa này trồng ở Tân Cương lại có lượng vitamin C cao gấp đôi, lên tới 24 mg. Vitamin C vốn là chất giúp ngăn ngừa lão hóa da, đồng thời có công dụng làm trắng và dưỡng trắng da.

Bên cạnh đó, Tân Cương còn là nơi trồng nhiều loại hoa quả nổi tiếng như dưa đỏ, táo tàu, lê. Chúng đều có độ ngọt và mùi thơm vượt trội so với những loại quả thông thường

Người dân ở Tân Cương ăn nhiều hoa quả có hàm lượng dinh dưỡng cao như trên cũng là một cách giúp họ có ngoại hình nổi bật, đẹp và trẻ lâu hơn.

Thứ ba, văn hóa nghệ thuật.

Tham gia múa hát từ nhỏ giúp phụ nữ Tân Cương có vóc dáng uyển chuyển và khí chất nổi bật.

Từ xưa đến nay, Tân Cương nổi tiếng là vùng đất nổi tiếng của ca múa. Múa là bộ môn nghệ thuật nổi tiếng ở đây.

Người Tân cương rất thích múa. Các điệu múa ở Tân cương không chỉ uyển chuyển mà con vô cùng đẹp mắt. Múa là bộ môn nghệ thuật vừa giúp phụ nữ duy trì vóc dáng săn chắc, vừa nâng cao khí chất.

Mỹ nhân Mạch Địch Na cũng là người Tân Cương.

Trên thực tế, các cô gái ở Tân Cương hầu hết đều đi học múa khi còn nhỏ. Thói quen được rèn luyện và tập múa mỗi ngày giúp họ khi trưởng thành càng trở nên xinh đẹp, thanh lịch, vóc dáng yêu kiều và có khí chất hơn.

