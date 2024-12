Bí ẩn vật thể bay khổng lồ xuất hiện tại Mỹ

Từ giữa tháng 11/2024, người dân bang New Jersey đã nhìn thấy các vật thể có kích thước lớn hoặc vừa bay lơ lửng quanh khu phố. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại Virginia, Pennsylvania và Staten Island. Những vật thể này được cho là các thiết bị bay không người lái, nhưng sự xuất hiện của chúng đã làm dấy lên lo ngại về an ninh và yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc.

Vào một đêm cuối tháng 11, ông Evan Cutler, một cư dân New Jersey, cho biết đã bắt gặp một hiện tượng kỳ lạ khi đang trên đường về nhà.

Ông Evan Cutler (nhân chứng) nói: "Tôi cứ băn khoăn mãi. Nếu không phải trăng tròn thì đó là gì. Thế rồi vật thể đó bắt đầu di chuyển về phía bên trái của tôi, hướng về phía tôi. Là máy bay chăng, hay trực thăng, tôi không biết nữa. Tôi chưa từng thấy thứ gì giống thế này. Tôi nghĩ đó là một thiết bị bay không người lái khổng lồ".

Theo ông Cutler, vật thể này có kích thước tương đương một chiếc xe buýt trường học và lơ lửng cách mặt đất khoảng 50m.

Một thiết bị bay bất thường được phát hiện ở Randolph, ngày 4/12. (Ảnh: AP)

Không chỉ ông Cutler, ông Ryan Herd, thị trưởng thị trấn Pequannock, bang New Jersey, còn cho biết đã nhìn thấy khoảng 60 thiết bị bay không người lái xuất hiện trong khu vực mình quản lý.

Ông Ryan Herd - Thị trưởng Pequannock - băn khoăn: "Nói đến thiết bị bay không người lái, người ta nghĩ đến những thiết bị chỉ nhỏ bằng cỡ bàn tay. Thế nhưng thứ tôi nhìn thấy thì không thế. Nó rất đồ sộ, cỡ một chiếc máy bay phản lực nhỏ ấy".

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), báo cáo đầu tiên về hoạt động của các thiết bị bay không người lái được ghi nhận vào ngày 18/11/2024, gần Quận Morris, New Jersey.

Tuy nhiên, Nhà Trắng, FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy những thiết bị bay này gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia. Đánh giá sơ bộ cũng cho rằng các thiết bị bay không có nguồn gốc từ quốc gia khác.

Dù vậy, các nhà lập pháp Mỹ đã bày tỏ lo ngại trước vấn đề này. Thượng nghị sĩ đại diện New Jersey và New York đã gửi thư yêu cầu FBI, Bộ An ninh Nội địa Mỹ và FAA báo cáo chi tiết về cách xử lý vấn đề, nhằm tìm ra giải pháp và đảm bảo an ninh cho người dân.