Bí ẩn quanh chiếc Il-76 từng phục vụ Wagner hạ cánh tại Venezuela

Một máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga, hiện đang chịu lệnh trừng phạt, đã đến thủ đô Caracas của Venezuela. Chuyến bay này được coi là nỗ lực của Moskva nhằm mở rộng sự hiện diện quân sự của mình ở Mỹ Latinh, trang Defense News nhận xét.

Việc hạ cánh của chiếc Il-76 mang số hiệu RA-78765 diễn ra sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi Nga, Trung Quốc và Iran hỗ trợ quân sự. Động thái này là phản ứng trước sự gia tăng sức ép của Hoa Kỳ tại khu vực Caribe.

Máy bay Il-76 trước đây vẫn được sử dụng để đưa vũ khí, trang thiết bị quân sự và thậm chí cả lính đánh thuê hoạt động vì lợi ích của Nga.

Chiếc máy bay này được điều hành bởi Aviacon Zitotrans - một công ty có đội bay gồm 6 máy bay vận tải. Doanh nghiệp này đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Canada và Ukraine do có quan hệ với các cơ cấu quân sự của Nga.

Công ty này đã nhiều lần cung cấp thiết bị quân sự cho các khu vực có lính đánh thuê Nga, đặc biệt là nhóm Wagner trong quá khứ.

Chuyến bay Il-76 của Nga tới Venezuela trên bản đồ Flightradar 24.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Biển Caribe, Venezuela đã yêu cầu Nga hỗ trợ tên lửa và radar.

Theo thông tin từ các tài liệu của Mỹ, bức thư của ông Maduro gửi Tổng thống Vladimir Putin bao gồm yêu cầu cung cấp radar phòng thủ, hiện đại hóa máy bay và giao cho đất nước các hệ thống tên lửa đánh chặn hiện đại.

Tổng thống Venezuela cũng đề xuất hiện đại hóa máy bay chiến đấu Su-30MK2 và lập kế hoạch tài chính 3 năm thông qua Tập đoàn Rostec.

Ngoài ra, Caracas còn muốn mua các hệ thống radar hiện đại từ Trung Quốc và Iran, đi kèm máy bay không người lái tấn công có tầm hoạt động lên tới 1.000 km và hệ thống gây nhiễu GPS.

Những sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang đến mức nguy hiểm giữa Hoa Kỳ và Venezuela, mà theo cáo buộc của Washington, Caracas tạo điều kiện cho hoạt động của các băng đảng ma túy gây hại cho nước Mỹ.