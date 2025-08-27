Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, các đối tượng ngoài việc móc nối đưa, nhận hối lộ để ban hành “kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh”, “làm hồ sơ bệnh án tâm thần”, còn có trường hợp nhận tiền để "chuyển khoa điều trị bắt buộc sai quy định" cho người phạm tội.

Theo Viện Kiểm sát, trường hợp đối tượng Nguyễn Thiên Lý , từng bị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 2 năm tù về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Điều tra cho rằng, khoảng tháng 5/2023, bị can Hà Ngọc Khánh (bác sĩ) đã nhận số tiền 250 triệu đồng từ người phụ nữ tự xưng là em gái của Nguyễn Thiên Lý để nhờ lãnh đạo và Khoa giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa làm thủ tục cho Lý được điều trị bắt buộc tại khoa giám định (theo quy định thì Lý phải điều trị bắt buộc tại khoa Nữ).

Sau khi nhận tiền, Khánh đưa cho bị can Lê Văn Hùng (Viện trưởng) 200 triệu đồng, bị can Nguyễn Thành Quang (Trưởng khoa giám định) 20 triệu đồng, bị can Lâm Thị Ánh Hồng (Điều dưỡng trưởng khoa giám định) 20 triệu đồng… để làm thủ tục cho Lý được chuyển từ khoa Nữ đến điều trị tại khoa giám định, còn lại Khánh hưởng lợi 10 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các bị can nhận tiền có lời khai phù hợp với bị can Hà Ngọc Khánh.

Tuy nhiên, cá nhân Nguyễn Thiên Lý không thừa nhận không có việc đưa tiền, “ai đưa tiền cho Khánh thì Lý không biết”, chỉ biết sau khi nằm điều trị ở khoa giám định được khoảng 2 tháng thì bị can Lê Văn Hùng gặp Lý trả lại số tiền 200 triệu đồng.

Trong kết luận điều tra cũng nêu, bị can Hùng xác nhận có trả lại cho Nguyễn Thiên Lý số tiền 200 triệu đồng này.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Hồ sơ điều trị của đối tượng Nguyễn Thiên Lý cho thấy có sự điều chuyển nhiều lần. Người này nhập Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa điều trị bắt buộc ở khoa giám định từ ngày 9/11/2022 đến ngày 2/6/2023, sau đó chuyển qua khoa điều trị bắt buộc nữ, rồi lại chuyền về khoa giám định...

Cơ quan điều tra đã tổ chức cho Hà Ngọc Khánh nhận dạng qua ảnh, kết quả Khánh nhận dạng được Lý, nhưng Khánh khai Lý không phải là người trực tiếp đưa tiền cho Khánh.

Đối với nhóm Hà Ngọc Khánh, Lê Văn Hùng, Nguyễn Thành Quang, Lâm Thị Ánh Hồng, Cơ quan điều tra quy kết đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, kết quả điều tra vụ án thể hiện Nguyễn Thiên Lý không đưa và "không biết ai đưa tiền cho bác sĩ Khánh" để lo bệnh án tâm thần cho Lý. Do đó, chưa xác định được người đưa hối lộ. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ người đưa hối lộ để có căn cứ xử lý theo quy định.

Được biết ngoài trường hợp của Nguyễn Thiên Lý, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ thêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý đối tượng điều trị bắt buộc; trình tự, thủ tục trưng cầu giám định của các Cơ quan tiến hành tố tụng; các hồ sơ có dấu hiệu kết luận giám định sai sự thật; các nội dung đơn tố cáo (phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án và theo Thông báo kết luận của Bộ Y tế).